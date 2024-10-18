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Posted 18 октября, 07:36

Published 18 октября, 07:36

Modified 18 октября, 07:38

Updated 18 октября, 07:38

«Воняет фекалиями»: улицу 2-Краснодарскую в Ростове заливает канализацией

«Воняет фекалиями»: улицу 2-Краснодарскую в Ростове заливает канализацией

18 октября 2024, 07:36
Фото: rostovgazeta.ru
«Воняет фекалиями»: улицу 2-Краснодарскую в Ростове заливает канализацией

Улицу 2-Краснодарскую в Ростове заливает канализацией

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Эксклюзив
Из-за коммунальной аварии на канализационном коллекторе 2-й Краснодарской, 149 вода с отвратительным запахом разливается по улицам в Ростове, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Жители ближайших домов уточняют, что вода с запахом фекалий полила из люков на 2-й Краснодарской, 149 еще вчера, 17 октября. Реки с отвратительной вонью растекаются по улицам.

«В этом месте все лето велись ремонтные работы — здесь перекладывали трубы. Видать, так переложили, что теперь фонтаном бьет», — возмущаются жители ближайших домов.
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Корреспондент RostovGazeta выехал на место происшествия и зафиксировал, что происходит на 2-й Краснодарской. Правда, ни одного работника и специализированной машины утром 18 октября не увидел. Возможно, время было раннее и рабочий день еще не начался.

Видео: rostovgazeta.ru. Вонючая вода бьет из люков на 2-й Краснодарской, 149 в Ростове

В пресс-службе водоканала сообщили, что в этом месте обнаружено повреждение двух участков канализационного коллектора диаметром 400 мм. Восстановительные работы на участке ведут две бригады.

«В общей сложности предстоит заменить около 12 метров трубопровода. В настоящее время на месте задействовано 7 единиц техники, в том числе илосос для промывки сети и две гидростанции для перекачивания стоков. Работы по разрытию осложняет песочный грунт», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Завершить ремонт коллектора планируется до понедельника — 21 октября.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в сентябре 2024 года на 2-й Краснодарской тоже вода била из люков, затапливая улицы.

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