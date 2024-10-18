«Воняет фекалиями»: улицу 2-Краснодарскую в Ростове заливает канализацией

Posted 18 октября, 07:36
Published 18 октября, 07:36
Modified 18 октября, 07:38
Updated 18 октября, 07:38
Жители ближайших домов уточняют, что вода с запахом фекалий полила из люков на 2-й Краснодарской, 149 еще вчера, 17 октября. Реки с отвратительной вонью растекаются по улицам.
«В этом месте все лето велись ремонтные работы — здесь перекладывали трубы. Видать, так переложили, что теперь фонтаном бьет», — возмущаются жители ближайших домов.
Корреспондент RostovGazeta выехал на место происшествия и зафиксировал, что происходит на 2-й Краснодарской. Правда, ни одного работника и специализированной машины утром 18 октября не увидел. Возможно, время было раннее и рабочий день еще не начался.
В пресс-службе водоканала сообщили, что в этом месте обнаружено повреждение двух участков канализационного коллектора диаметром 400 мм. Восстановительные работы на участке ведут две бригады.
«В общей сложности предстоит заменить около 12 метров трубопровода. В настоящее время на месте задействовано 7 единиц техники, в том числе илосос для промывки сети и две гидростанции для перекачивания стоков. Работы по разрытию осложняет песочный грунт», — подчеркнули в пресс-службе организации.
Завершить ремонт коллектора планируется до понедельника — 21 октября.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в сентябре 2024 года на 2-й Краснодарской тоже вода била из люков, затапливая улицы.