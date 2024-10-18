Врач предупредил жителей Ростова об опасности купания в ржавой воде

Posted 18 октября, 10:52
Published 18 октября, 10:52
Modified 18 октября, 10:54
Updated 18 октября, 10:54
Напомним, что в кранах домов в нескольких районах Ростова несколько дней течет горячая вода со ржавчиной. Власти успокоили, дескать, ничего страшного в этом нет. Цвет воды изменился из-за начала отопительного сезона. И будет таким, пока из труб не уйдет вся грязь.
«Я бы не советовал в такой воде купаться, умываться или чистить зубы потому, что это, как минимум, неприятно. Не думаю, что кто-то может отравиться этой водой, но она вызывает негативные эмоции. Экономить на своем здоровье нельзя. У меня, например, уже много лет дома стоят фильтры, очищающие воду», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что в ржавой воде могут содержаться металлы, в том числе и тяжелые, ржавчина из труб. А это то, что в организм человека поступать не должно.
Спикер уверен, что в изменении цвета воды нет ничего страшного — это явление временное. Другое дело, если вода пойдет с запахом и на ощупь окажется скользкой.
«Такую воду, естественно, использовать в быту категорически недопустимо», — уверен доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за аварии на коллекторе канализация разлилась по улицам Советского района Ростова.