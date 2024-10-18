Врач предупредил жителей Ростова об опасности купания в ржавой воде

Напомним, что в кранах домов в нескольких районах Ростова несколько дней течет горячая вода со ржавчиной. Власти успокоили, дескать, ничего страшного в этом нет. Цвет воды изменился из-за начала отопительного сезона. И будет таким, пока из труб не уйдет вся грязь.