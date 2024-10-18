ВТБ посчитал, сколько средств россияне хранят на вкладах

«В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев. В этом же году ключевая ставка пока ниже, 16-19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост. В такой ситуации, вкладчики, отказываясь от крупных покупок, стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы — 531 тысяча рублей», — сказал Георгий Горшков.