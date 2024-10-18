Закончить реконструкцию Вавилова в Ростове обещают в 2025 году

Posted 18 октября, 08:39
Published 18 октября, 08:39
Modified 18 октября, 08:41
Updated 18 октября, 08:41
В Ростове продолжается масштабная реконструкция улицы Вавилова. Её расширяют, чтобы решить проблему доступности окраинных жилых районов.
Для строительства магистрали выкупили 120 земельных участков. По 114 участкам процедура изъятия завершена, по оставшимся завершится до конца 2024 года.
Подрядчик сейчас ведёт подготовительные работы для сооружения транспортной развязки и возведения путепровода в районе улицы Зрелищной. Также ему предстоит построить подпорные стены и ливнёвую канализацию, обустроить проезды и проложить инженерные сети.
Полностью завершить реконструкцию должны к 1 декабря 2025 года. Но ростовские депутаты полагают, что подрядчик может успеть и к 1 сентября.
«Загадывать сейчас ещё не стоит. Весной будет видно, сможем ли мы рассчитывать на досрочную сдачу», — заключил директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова Денис Водопьянов.
Ранее Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове.