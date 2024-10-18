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Posted 18 октября, 08:39

Published 18 октября, 08:39

Modified 18 октября, 08:41

Updated 18 октября, 08:41

Закончить реконструкцию Вавилова в Ростове обещают в 2025 году

Закончить реконструкцию Вавилова в Ростове обещают в 2025 году

18 октября 2024, 08:39
Фото: 1MI
Закончить реконструкцию Вавилова в Ростове обещают в 2025 году
Для строительства новой магистрали на Вавилова в Ростове пришлось выкупить 120 земельных участков, сообщили в администрации города.

В Ростове продолжается масштабная реконструкция улицы Вавилова. Её расширяют, чтобы решить проблему доступности окраинных жилых районов.

Для строительства магистрали выкупили 120 земельных участков. По 114 участкам процедура изъятия завершена, по оставшимся завершится до конца 2024 года.

Подрядчик сейчас ведёт подготовительные работы для сооружения транспортной развязки и возведения путепровода в районе улицы Зрелищной. Также ему предстоит построить подпорные стены и ливнёвую канализацию, обустроить проезды и проложить инженерные сети.

Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый
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Полностью завершить реконструкцию должны к 1 декабря 2025 года. Но ростовские депутаты полагают, что подрядчик может успеть и к 1 сентября.

«Загадывать сейчас ещё не стоит. Весной будет видно, сможем ли мы рассчитывать на досрочную сдачу», — заключил директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова Денис Водопьянов.

Ранее Госэкспертиза разрешила построить дорогу на Орбитальной в Ростове.

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