Закончить реконструкцию Вавилова в Ростове обещают в 2025 году

Подрядчик сейчас ведёт подготовительные работы для сооружения транспортной развязки и возведения путепровода в районе улицы Зрелищной. Также ему предстоит построить подпорные стены и ливнёвую канализацию, обустроить проезды и проложить инженерные сети.