Затор в 4 километра парализовал выезд из Ростова и Восточное шоссе из-за ДТП

Posted 18 октября, 16:36
Published 18 октября, 16:36
Modified 18 октября, 16:38
Updated 18 октября, 16:38
Вечером 18 октября на Восточном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В связи с чем движение на правой полосе в сторону Батайска практически парализовало. Автомобили растянулись на 3,07 километра от Ворошиловского моста до памятника «Тачанка-Ростовчанка».
Телеграм-канал Don Mash опубликовал видео. На месте происшествия дежурит скорая помощь. На кадрах заметно, что у одной из машин вскрыт капот, треснуло лобовое стекло и помят багажник. Повреждений на втором авто не видно.
Добавим, что сотрудники Госавтоинспекции региона не комментировали инцидент.
Ранее в Ростовской области автомобиль сплющило после ДТП с «перевертышем».