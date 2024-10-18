Затор в 4 километра парализовал выезд из Ростова и Восточное шоссе из-за ДТП

Вечером 18 октября на Восточном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В связи с чем движение на правой полосе в сторону Батайска практически парализовало. Автомобили растянулись на 3,07 километра от Ворошиловского моста до памятника «Тачанка-Ростовчанка».