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Posted 18 октября, 16:36

Published 18 октября, 16:36

Modified 18 октября, 16:38

Updated 18 октября, 16:38

Пробка образовалась после столкновения двух легковушек под Ростовом

Затор в 4 километра парализовал выезд из Ростова и Восточное шоссе из-за ДТП

18 октября 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney
Пробка образовалась после столкновения двух легковушек под Ростовом
На Восточном шоссе рядом с Ростовом-на-Дону образовалась длинная пробка из-за ДТП, информирует сервис «Яндекс. Карты».

Вечером 18 октября на Восточном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В связи с чем движение на правой полосе в сторону Батайска практически парализовало. Автомобили растянулись на 3,07 километра от Ворошиловского моста до памятника «Тачанка-Ростовчанка».

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Видео: Изображение Midjourney. Пробка образовалась после столкновения двух легковушек под Ростовом

Телеграм-канал Don Mash опубликовал видео. На месте происшествия дежурит скорая помощь. На кадрах заметно, что у одной из машин вскрыт капот, треснуло лобовое стекло и помят багажник. Повреждений на втором авто не видно.

Добавим, что сотрудники Госавтоинспекции региона не комментировали инцидент.

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