Жителям Ростовской области дали круглосуточный номер для жалоб на отопление

Posted 18 октября, 10:29
Published 18 октября, 10:29
Modified 18 октября, 10:31
Updated 18 октября, 10:31
Обращаться на горячие линии можно не только по вопросам отопления, но и водоснабжения. Также там принимают жалобы на аварийные отключения электричества.
Номера телефонов горячих линий: 8 (863) 240-13-60 и 8 (863) 240-13-79.
В правительстве региона обратили внимание, что линии могут быть перегружены. Но власти заверяют, что все поступившие обращения будут рассмотрены.
Ранее в департаменте ЖКХ Ростова сообщали, что жаловаться на отсутствие отопления можно также в свою управляющую компанию, Роспотребнадзор или Госжилинспекцию.