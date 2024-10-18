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Posted 18 октября, 10:29

Published 18 октября, 10:29

Modified 18 октября, 10:31

Updated 18 октября, 10:31

Жителям Ростовской области дали круглосуточный номер для жалоб на отопление

Жителям Ростовской области дали круглосуточный номер для жалоб на отопление

18 октября 2024, 10:29
Фото: rostovgazeta.ru
Жителям Ростовской области дали круглосуточный номер для жалоб на отопление
По вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обратиться по телефонам круглосуточных горячих линий, сообщили в правительстве Ростовской области.

Обращаться на горячие линии можно не только по вопросам отопления, но и водоснабжения. Также там принимают жалобы на аварийные отключения электричества.

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Номера телефонов горячих линий: 8 (863) 240-13-60 и 8 (863) 240-13-79.

В правительстве региона обратили внимание, что линии могут быть перегружены. Но власти заверяют, что все поступившие обращения будут рассмотрены.

Ранее в департаменте ЖКХ Ростова сообщали, что жаловаться на отсутствие отопления можно также в свою управляющую компанию, Роспотребнадзор или Госжилинспекцию.

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