Деликатесных моллюсков обнаружили в Азовском море в Ростовской области

Posted 19 октября, 11:01
Published 19 октября, 11:01
Modified 19 октября, 11:01
Updated 19 октября, 11:01
После повышения уровня солености Азовского моря эксперты зафиксировали распространение моллюска рапана по всей акватории. Этих животных становится все больше, плотность их распределения увеличивается. Исходя из этого, ученые предположили, что моллюск может вскоре появиться на территории всего моря. Прямо сейчас в Северном Приазовье формируется новый перспективный район для его добычи.
Долгое время рапаны добывали в качестве сувенирной продукции. Практически каждый турист привозил замысловатые ракушки с Черного моря. Затем моллюска начали ловить ради мяса — оно низкокалорийное, при этом содержит много белка и железа, аминокислот и различных витаминов. Мясо этих водных обитателей считается настоящим деликатесом. Правда, готовят не всего рапана, а только его ногу.
Ранее в Азовском море рапанов видели только в Керченском проливе. После рекомендаций института рыбопромышленники проверили районы Северного Приазовья. Оказалось, что там этих моллюсков уже ничуть не меньше.
Ранее стало известно, как можно увеличить улов рыбакам в Азовском море.