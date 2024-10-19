Деликатесных моллюсков обнаружили в Азовском море в Ростовской области

Долгое время рапаны добывали в качестве сувенирной продукции. Практически каждый турист привозил замысловатые ракушки с Черного моря. Затем моллюска начали ловить ради мяса — оно низкокалорийное, при этом содержит много белка и железа, аминокислот и различных витаминов. Мясо этих водных обитателей считается настоящим деликатесом. Правда, готовят не всего рапана, а только его ногу.