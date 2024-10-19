Две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова

Posted 19 октября, 18:58
Published 19 октября, 18:58
Modified 19 октября, 19:00
Updated 19 октября, 19:00
Вечером в субботу, 19 октября, в Ростове-на-Дону обнаружили тела двух юных девушек во дворе многоэтажного дома. Как сообщает «КП-Ростов», обе погибшие, предположительно, подросткового возраста, а их смерть могла наступить из-за падения с большой высоты.
При этом в сообщениях телеграм-каналов, опубликовавших снимки с места трагедии, говорится, что школьницы не жили в многоэтажке по улице Тельмана, 110. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Официальной информации о трагическом происшествии не поступало, она уточняется.
Напомним, двумя неделями ранее в Ростове не удержался и выпал из окна высотки молодой человек. Смерть наступила мгновенно