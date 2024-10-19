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Posted 19 октября, 18:58

Published 19 октября, 18:58

Modified 19 октября, 19:00

Updated 19 октября, 19:00

Две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова

Две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова

19 октября 2024, 18:58
В Ростове-на-Дону под окнами одной из высоток на улице Тельмана обнаружили тела двух девочек школьного возраста, сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах.

Вечером в субботу, 19 октября, в Ростове-на-Дону обнаружили тела двух юных девушек во дворе многоэтажного дома. Как сообщает «КП-Ростов», обе погибшие, предположительно, подросткового возраста, а их смерть могла наступить из-за падения с большой высоты.

При этом в сообщениях телеграм-каналов, опубликовавших снимки с места трагедии, говорится, что школьницы не жили в многоэтажке по улице Тельмана, 110. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Официальной информации о трагическом происшествии не поступало, она уточняется.

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Напомним, двумя неделями ранее в Ростове не удержался и выпал из окна высотки молодой человек. Смерть наступила мгновенно

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