Второго подряд главу района в Ростовской области отправили в колонию

В ноябре 2023 года, когда правоохранители узнали о взятке, Сидорова задержали и отправили в СИЗО. Тогда он проходил фигурантом только по статье о получении взятки в крупном размере. Через пару месяцев в отношении него возбудили еще одно дело. Следователи подозревали, что экс-госслужащий оказал протекцию еще одному предпринимателю. За свои услуги в тот раз он получил чуть меньшее вознаграждение — порядка 130 тысяч рублей.