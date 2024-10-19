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Posted 19 октября, 06:27

Published 19 октября, 06:27

Modified 19 октября, 07:33

Updated 19 октября, 07:33

Бывшего главу района Ростовской области посадили за решетку из-за взяток

Второго подряд главу района в Ростовской области отправили в колонию

19 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Бывшего главу района Ростовской области посадили за решетку из-за взяток

Экс-главу Кагальницкого района осудили на 7,5 лет колонии строгого режима

Экс-глава администрации Кагальницкого района Ростовской области получил реальный срок за получение взяток. Решение по уголовному делу Вадима Сидорова Зерноградский районный суд вынес 17 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Бывшего чиновника обвиняли по статьям о получении взяток должностным лицом в значительном и крупном размерах. По версии следствия, Вадим Сидоров, будучи главой района, покровительствовал ИП в рамках своих полномочий. За такую помощь бизнесмен «отблагодарил» его приличной суммой — 176 тысячью рублей.

В ноябре 2023 года, когда правоохранители узнали о взятке, Сидорова задержали и отправили в СИЗО. Тогда он проходил фигурантом только по статье о получении взятки в крупном размере. Через пару месяцев в отношении него возбудили еще одно дело. Следователи подозревали, что экс-госслужащий оказал протекцию еще одному предпринимателю. За свои услуги в тот раз он получил чуть меньшее вознаграждение — порядка 130 тысяч рублей.

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В середине октября 2024 года Вадима Сидорова признали виновным и приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима. Вместе с тем ему запретили занимать определенные должности на два с половиной года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Вадим Сидоров возглавлял Кагальницкий район с января 2022 года. Срок его полномочий истекал только через пять лет, в 2027-м. Однако после громкого задержания чиновник написал заявление о досрочном прекращении полномочий. До этого он занимал должность первого замглавы районной администрации — Игоря Грибова.

Последний тоже получил срок накануне летом. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Сначала бывшего госслужащего осудили за плохие квартиры для детей-сирот на два года колонии общего режима, но позже наказание ужесточили о четырех лет после апелляционной жалобы прокуратуры.

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