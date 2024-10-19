Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

Posted 19 октября, 12:46
Published 19 октября, 12:46
Modified 19 октября, 12:48
Updated 19 октября, 12:48
Согласно актуальным данным, вблизи радиационно-опасных объектов ЮФО и на близлежащих территориях мощность дозы гамма-излучения составляет от 0,10 до 0,17 микрозиверт в час. Отметим, что в районе Ростовской АЭС сила излучения соответствует тем же показателям. Результаты говорят о том, что уровень радиации находится в пределах нормы.
Примечательно, что более чувствительны к опасному воздействию радиации клетки костного мозга и половые клетки, менее — мышц и костей. При этом высокая и одноразовая доза ионизирующего излучения наносит гораздо больший вред, чем такая же, но полученная за месяц.
Ранее стало известно, что первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС.