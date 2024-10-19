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Posted 19 октября, 12:46

Published 19 октября, 12:46

Modified 19 октября, 12:48

Updated 19 октября, 12:48

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области

19 октября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области
На территории ЮФО радиационный фон не превышает естественного, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Согласно актуальным данным, вблизи радиационно-опасных объектов ЮФО и на близлежащих территориях мощность дозы гамма-излучения составляет от 0,10 до 0,17 микрозиверт в час. Отметим, что в районе Ростовской АЭС сила излучения соответствует тем же показателям. Результаты говорят о том, что уровень радиации находится в пределах нормы.

Стало известно о состоянии энергоблока Ростовской АЭС после обнаружения дефекта
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Примечательно, что более чувствительны к опасному воздействию радиации клетки костного мозга и половые клетки, менее — мышц и костей. При этом высокая и одноразовая доза ионизирующего излучения наносит гораздо больший вред, чем такая же, но полученная за месяц.

Ранее стало известно, что первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС.

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