Гигантских хищных моллюсков нашли ученые в Азовском море в Ростовской области

Posted 19 октября, 18:43
Published 19 октября, 18:43
Modified 19 октября, 18:46
Updated 19 октября, 18:46
Долгое время они обитали только в Керченском проливе Азовского моря, но в этом году их заметили в Северном Приазовье, к которому также относится часть Ростовской области. При этом в районе попадаются достаточно крупные особи. Согласно данным из открытых источников, в среднем раковины рапана достигают в высоту 6,5 сантиметра, то в Азовском море ученые обнаружили особей размером от 8 до 12 сантиметров.
Моллюски рапана начали сильнее распространяться из-за увеличения солености Азовского моря. Ученые предполагают, что животные могут поэтапно заполонить всю акваторию водоема, что в дальнейшем позволит наращивать объемы их промысла.
Добавим, что ранее рапану добывали как сырье для сувениров, однако теперь моллюска стали вылавливать ради мяса. При правильном приготовлении оно считается деликатесом. Однако в пищу используется только его нога. Она считается низкокалорийной и насыщенной большим количеством белка, железа, аминокислот, витаминов А, РР, Е и группы В.
Рапаны — активные хищники, питающиеся мидиями и устрицами, раковины которых они открывают при помощи своей сильной мускульной ноги.
Ранее стало известно, что прожорливый хищник может оставить водоемы Ростовской области без рыбы.