Гигантских хищных моллюсков нашли ученые в Азовском море в Ростовской области

Долгое время они обитали только в Керченском проливе Азовского моря, но в этом году их заметили в Северном Приазовье, к которому также относится часть Ростовской области. При этом в районе попадаются достаточно крупные особи. Согласно данным из открытых источников, в среднем раковины рапана достигают в высоту 6,5 сантиметра, то в Азовском море ученые обнаружили особей размером от 8 до 12 сантиметров.