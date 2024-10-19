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Posted 19 октября, 18:43

Published 19 октября, 18:43

Modified 19 октября, 18:46

Updated 19 октября, 18:46

Гигантских хищных моллюсков нашли ученые в Азовском море в Ростовской области

Гигантских хищных моллюсков нашли ученые в Азовском море в Ростовской области

19 октября 2024, 18:43
Фото: Шедеврум
Гигантских хищных моллюсков нашли ученые в Азовском море в Ростовской области
В акватории Азовского моря разрослась популяция хищного моллюска рапана, информирует пресс-служба Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Долгое время они обитали только в Керченском проливе Азовского моря, но в этом году их заметили в Северном Приазовье, к которому также относится часть Ростовской области. При этом в районе попадаются достаточно крупные особи. Согласно данным из открытых источников, в среднем раковины рапана достигают в высоту 6,5 сантиметра, то в Азовском море ученые обнаружили особей размером от 8 до 12 сантиметров.

Моллюски рапана начали сильнее распространяться из-за увеличения солености Азовского моря. Ученые предполагают, что животные могут поэтапно заполонить всю акваторию водоема, что в дальнейшем позволит наращивать объемы их промысла.

Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море
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Фото: azniirkh.vniro.ru

Добавим, что ранее рапану добывали как сырье для сувениров, однако теперь моллюска стали вылавливать ради мяса. При правильном приготовлении оно считается деликатесом. Однако в пищу используется только его нога. Она считается низкокалорийной и насыщенной большим количеством белка, железа, аминокислот, витаминов А, РР, Е и группы В.

Рапаны — активные хищники, питающиеся мидиями и устрицами, раковины которых они открывают при помощи своей сильной мускульной ноги.

Ранее стало известно, что прожорливый хищник может оставить водоемы Ростовской области без рыбы.

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