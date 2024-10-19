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Posted 19 октября, 13:32

Published 19 октября, 13:32

Modified 19 октября, 13:34

Updated 19 октября, 13:34

Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%

Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%

19 октября 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%
В сентябре годовая инфляция на Дону снизилась до 8,37% после 8,91% месяцем ранее, информирует Центробанк.

Согласно обновленным сведениям, в сентябре Ростовской области годовая инфляция составила 8,37%. Рост цен замедлился на 0,54% по сравнению с августом. Показатели упали из-за увеличения предложения на некоторые продукты питаний, а также из-за высокой сравнительной базы цен на ряд товаров.

Базовая инфляция снизилась до 7,95%, прирост цен на продовольственные товары составил 9,80%, а на непродовольственные — 4,73%.

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Добавим, что инфляция в регионе превысила уровень по ЮФО (8,20%), но осталась ниже показателя в целом по стране (8,63%).

Ранее Центральный Банк России объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове в сентябре. Аналитики связывают это с наплывом абитуриентов в регион.

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