Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%

Posted 19 октября, 13:32
Published 19 октября, 13:32
Modified 19 октября, 13:34
Updated 19 октября, 13:34
Согласно обновленным сведениям, в сентябре Ростовской области годовая инфляция составила 8,37%. Рост цен замедлился на 0,54% по сравнению с августом. Показатели упали из-за увеличения предложения на некоторые продукты питаний, а также из-за высокой сравнительной базы цен на ряд товаров.
Базовая инфляция снизилась до 7,95%, прирост цен на продовольственные товары составил 9,80%, а на непродовольственные — 4,73%.
Добавим, что инфляция в регионе превысила уровень по ЮФО (8,20%), но осталась ниже показателя в целом по стране (8,63%).
Ранее Центральный Банк России объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове в сентябре. Аналитики связывают это с наплывом абитуриентов в регион.