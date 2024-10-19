Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%

Согласно обновленным сведениям, в сентябре Ростовской области годовая инфляция составила 8,37%. Рост цен замедлился на 0,54% по сравнению с августом. Показатели упали из-за увеличения предложения на некоторые продукты питаний, а также из-за высокой сравнительной базы цен на ряд товаров.