Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском 19 октября

Posted 19 октября, 00:40
Published 19 октября, 00:40
Modified 19 октября, 00:42
Updated 19 октября, 00:42
Дроны удалось перехватить в районе Новошахтинска. Силами ПВО уничтожили оба БПЛА.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — уточнил губернатор Ростовской области.
Вероятно, обломки разрушенных беспилотников упали вдали от жилой застройки и других объектов.
Местные жители не сообщали в соцсетях о звуках взрывов. Вероятно, атака беспилотников осталась незамеченной для горожан, которые в это время уже спали.
Около недели назад грохот посреди ночи разбудил новошахтинцев. Многие рассказывали, как раздалось около шести раскатов, похожих на взрывы. Однако в тот раз официальных комментариев по этому поводу так и не появилось.