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Posted 19 октября, 00:40

Published 19 октября, 00:40

Modified 19 октября, 00:42

Updated 19 октября, 00:42

В ночь на 19 октября сбили два беспилотника над Ростовской областью

Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском 19 октября

19 октября 2024, 00:40
Фото: Изображение Midjourney
В ночь на 19 октября сбили два беспилотника над Ростовской областью
В Ростовской области система ПВО сбила два беспилотника. Воздушную атаку отразили 19 октября около 02:00 мск, сообщил глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.

Дроны удалось перехватить в районе Новошахтинска. Силами ПВО уничтожили оба БПЛА.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — уточнил губернатор Ростовской области.

Вероятно, обломки разрушенных беспилотников упали вдали от жилой застройки и других объектов.

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Местные жители не сообщали в соцсетях о звуках взрывов. Вероятно, атака беспилотников осталась незамеченной для горожан, которые в это время уже спали.

Около недели назад грохот посреди ночи разбудил новошахтинцев. Многие рассказывали, как раздалось около шести раскатов, похожих на взрывы. Однако в тот раз официальных комментариев по этому поводу так и не появилось.

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