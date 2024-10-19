Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы

Posted 19 октября, 17:09
Published 19 октября, 17:09
Modified 19 октября, 17:11
Updated 19 октября, 17:11
В середине октября в центре Ростова-на-Дону выросли арбузы. Травянистое растение заметили на остановке по улице Максима Горького. Всего сформировалось два плода, но оба превысили размер кулака.
Новость быстро разлетелась по местным телеграм-каналам, многие ростовчане захотели лично увидеть необычную для центра города растительность. Однако 19 октября неизвестные разбили оба плода, что вызвало волну негодования в комментариях под этой новостью. Люди посетовали, что вандалы готовы все разворотить в городе, не оставив ничего прекрасного.
Около 13.30 мск в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв. Его слышали жители Западного микрорайона. Оказалось, что хлопок произошел из-за пожара в цехе по производству металлопластиковых окон, расположенном по адресу улица 2-я Краснодарская, 175. Огонь охватил кровлю предприятия и уничтожил территорию площадью 200 квадратных метров.
20 спасателей и четыре автоцистерны в течение часа полностью ликвидировали пламя. Пострадавших нет, однако жители города успели сильно перепугаться.
Ряд федеральных СМИ при этом распространяют фейк о взрыве на машиностроительном заводе, но эта информация не соответствует действительности.
В акватории в Северном Приазовье нашли деликатес — моллюсков рапана. Этих особей становится все больше, поэтому ученые предполагают, что вскоре моллюск может распространиться по всему морю.
В настоящий момент, в Северном Приазовье формируется новый перспективный район для добычи рапана. Если раньше моллюска вылавливали в качестве сувенира, то сейчас его берут для употребления в пищу. Мясо рапана считается низкокалорийным, сбалансированным и даже полезным. Правда, готовят не всего моллюска, а только его ногу.
До этого в Азовском море рапанов видели только в Керченском проливе, но оказалось, что в районах Северного Приазовья этих моллюсков уже ничуть не меньше.
Северное Приазовье включает в себя территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, а также юго-западные районы Ростовской области.