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Posted 19 октября, 17:09

Published 19 октября, 17:09

Modified 19 октября, 17:11

Updated 19 октября, 17:11

Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы

Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы

19 октября 2024, 17:09
Фото: Шедеврум
Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы
На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли настоящие арбузы, тем временем загорелся цех по производству окон на Западном, а позже в Азовском море обнаружили деликатесных моллюсков.

Уличные арбузы

В середине октября в центре Ростова-на-Дону выросли арбузы. Травянистое растение заметили на остановке по улице Максима Горького. Всего сформировалось два плода, но оба превысили размер кулака.

Новость быстро разлетелась по местным телеграм-каналам, многие ростовчане захотели лично увидеть необычную для центра города растительность. Однако 19 октября неизвестные разбили оба плода, что вызвало волну негодования в комментариях под этой новостью. Люди посетовали, что вандалы готовы все разворотить в городе, не оставив ничего прекрасного.

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Пожар на производстве окон

Около 13.30 мск в Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв. Его слышали жители Западного микрорайона. Оказалось, что хлопок произошел из-за пожара в цехе по производству металлопластиковых окон, расположенном по адресу улица 2-я Краснодарская, 175. Огонь охватил кровлю предприятия и уничтожил территорию площадью 200 квадратных метров.

20 спасателей и четыре автоцистерны в течение часа полностью ликвидировали пламя. Пострадавших нет, однако жители города успели сильно перепугаться.

Ряд федеральных СМИ при этом распространяют фейк о взрыве на машиностроительном заводе, но эта информация не соответствует действительности.

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Моллюски рапана

В акватории в Северном Приазовье нашли деликатес — моллюсков рапана. Этих особей становится все больше, поэтому ученые предполагают, что вскоре моллюск может распространиться по всему морю.

В настоящий момент, в Северном Приазовье формируется новый перспективный район для добычи рапана. Если раньше моллюска вылавливали в качестве сувенира, то сейчас его берут для употребления в пищу. Мясо рапана считается низкокалорийным, сбалансированным и даже полезным. Правда, готовят не всего моллюска, а только его ногу.

До этого в Азовском море рапанов видели только в Керченском проливе, но оказалось, что в районах Северного Приазовья этих моллюсков уже ничуть не меньше.

Северное Приазовье включает в себя территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, а также юго-западные районы Ростовской области.

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