Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы

В настоящий момент, в Северном Приазовье формируется новый перспективный район для добычи рапана. Если раньше моллюска вылавливали в качестве сувенира, то сейчас его берут для употребления в пищу. Мясо рапана считается низкокалорийным, сбалансированным и даже полезным. Правда, готовят не всего моллюска, а только его ногу.