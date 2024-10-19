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Posted 19 октября, 14:42

Published 19 октября, 14:42

Modified 19 октября, 14:44

Updated 19 октября, 14:44

Тренер ФК «Ростов» Карпин пожаловался на качество поля в Нижнем Новгороде

Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»

19 октября 2024, 14:42
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» Карпин пожаловался на качество поля в Нижнем Новгороде

Тренер ФК «Ростов» Карпин раскритиковал качество поля на матче с «Пари НН»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» раскритиковал качество поля на стадионе «Нижний Новгород», информирует «Матч ТВ».

19 октября состоялся матч футбольной команды «Ростов» и клуба «Пари Нижний Новгород». На последних минутах встречи донской команде удалось избежать поражения и выйти в ничью. Отметим, что игра проходила на стадионе соперников, что доставило определённый дискомфорт ростовчанам. Валерий Карпин рассказал, что качество поля там оставляет желать лучшего.

«Плюс поле было не лучшего качества…», — добавил тренер.

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В результате игры «Ростов» набрал 13 очков и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команды Валерия Карпина пройдет 26 октября. Она сыграет дома с грозненским «Ахматом».

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