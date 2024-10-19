Карпин назвал главную причину, почему «Ростов» не смог обыграть «Пари НН»

19 октября состоялся матч футбольной команды «Ростов» и клуба «Пари Нижний Новгород». На последних минутах встречи донской команде удалось избежать поражения и выйти в ничью. Отметим, что игра проходила на стадионе соперников, что доставило определённый дискомфорт ростовчанам. Валерий Карпин рассказал, что качество поля там оставляет желать лучшего.