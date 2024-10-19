Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»

Posted 19 октября, 15:38
Published 19 октября, 15:38
Modified 19 октября, 15:40
Updated 19 октября, 15:40
19 октября прошел футбольный матч между клубом «Ростов» и командой «Пари Нижний Новгород». На 92-й минуте игры Максим Осипенко забил гол в пенальти, чем спас ростовчан от очередного поражения. Игра закончилась в ничью со счетом 1:1. Однако главный тренер ФК «Ростов» категорически неудовлетворен итогом встречи. Карпин демонстративно стоял с недовольным лицом.
«Конечно не выгляжу (прим. — довольным), мы же не выиграли», — сказал Валерий.
Добавим, что в октябре ФК «Ростов» проведет еще две игры. 23 числа команда сыграет в рамках Кубка России против «Локомотива», а 26 числа клуб сразится с «Ахматом», но уже в рамках Чемпионата России.
Ранее супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой.