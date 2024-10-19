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Posted 19 октября, 15:38

Published 19 октября, 15:38

Modified 19 октября, 15:40

Updated 19 октября, 15:40

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин недоволен результатом матча с «Пари НН»

Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»

19 октября 2024, 15:38
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин недоволен результатом матча с «Пари НН»
В Нижнем Новгороде в ничью завершился матч ФК «Ростов» и «Пари НН». Журналисты «Матч ТВ» выяснили, чем тренер донской команды Валерий Карпин остался недоволен.

19 октября прошел футбольный матч между клубом «Ростов» и командой «Пари Нижний Новгород». На 92-й минуте игры Максим Осипенко забил гол в пенальти, чем спас ростовчан от очередного поражения. Игра закончилась в ничью со счетом 1:1. Однако главный тренер ФК «Ростов» категорически неудовлетворен итогом встречи. Карпин демонстративно стоял с недовольным лицом.

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«Конечно не выгляжу (прим. — довольным), мы же не выиграли», — сказал Валерий.

Добавим, что в октябре ФК «Ростов» проведет еще две игры. 23 числа команда сыграет в рамках Кубка России против «Локомотива», а 26 числа клуб сразится с «Ахматом», но уже в рамках Чемпионата России.

Ранее супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой.

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