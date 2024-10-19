Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 21 октября

Posted 19 октября, 07:17
Published 19 октября, 07:17
Modified 19 октября, 07:19
Updated 19 октября, 07:19
В понедельник, 21 октября, света не будет на улице Вавилова (дома № 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2), Неклиновской (№ 43/А, 45/А), Днепроградской (№ 60), проспекте Королева (№ 1/А, 1/Б1/В, 1/Г, 1/М, 1/П) и Шолохова (№ 128, 128/1), а также на улицах Смелой, Ольгинской, Обливской, Полоцкой, в переулке Ригельном. Там, как и в СНТ «Восход» и СТ «Железнодорожник», лампочки погаснут с 09:00 до 17:00 мск.
На час меньше без света просидят жители домов № 17-23, 26-36 на проспекте Соколова, № 31-37, 52-54 на Чехова, № 19-29, 26-32 на улицах Суворова и № 77/24, 77-79 на Большой Садовой. По этим адресам электричество пропадет с 09:00 до 16:00 мск.
На улице Стабильной, 15, 15/1 и Жмайлова, 4/5 отключения пройдут с перерывом: сначала с 09:00 до 12:00 мск, затем с 13:00 до 16:00 мск. На три часа прекратят электроснабжение дома № 17/1 на Стабильной (с 09:00 до 12:00 мск) и № 21/1 (с 13:00 до 16:00 мск).
На следующий день, 22 октября, электричества не будет в домах № 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10 на проспекте 40 лет Победы, № 36-82, 41-87 на улице 4-й линии, № 96-104 на Ченцова и № 91-95, 82-84 на Налбандяна. Жители этих домов останутся без света с 09:00 до 17:00 мск.
Ростовчане, проживающие на улице Стабильной, 9 и 11/1, а также Жмайлова, 4/2 дважды за день лишатся электричества — с 09:00 до 12:00 мск и с 13:00 до 16:00 мск. На три часа обесточат дома № 9А, 9В, 9Г, 15, 15Б на улице Стабильной и № 47 на Надежной (с 09:00 до 12:00 мск), а также № 46/30, 46-50 на улице Большой Садовой, № 59, 65 на Социалистической и № 33-41, 54-66, 39/54 на Шаумяна.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области могут появиться помехи при работе радио и ТВ.