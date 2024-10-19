Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 21 октября

Ростовчане, проживающие на улице Стабильной, 9 и 11/1, а также Жмайлова, 4/2 дважды за день лишатся электричества — с 09:00 до 12:00 мск и с 13:00 до 16:00 мск. На три часа обесточат дома № 9А, 9В, 9Г, 15, 15Б на улице Стабильной и № 47 на Надежной (с 09:00 до 12:00 мск), а также № 46/30, 46-50 на улице Большой Садовой, № 59, 65 на Социалистической и № 33-41, 54-66, 39/54 на Шаумяна.