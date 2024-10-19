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Posted 19 октября, 09:22

Published 19 октября, 09:22

Modified 19 октября, 09:22

Updated 19 октября, 09:22

«Мы его сами судить будем»: как Чикатило пытались убить в зале Ростовского облсуда

«Мы его сами судить будем»: как Чикатило пытались убить в зале Ростовского облсуда

19 октября 2024, 09:22
Фото: 1MI
«Мы его сами судить будем»: как Чикатило пытались убить в зале Ростовского облсуда

Ростовский милиционер рассказал, как родственники жертв пытались убить Чикатило

Дело известного серийного убийцы начали слушать в Ростовском областном суде в апреле 1992 года. Один из милиционеров рассказал, как родственники жертв пытались устроить самосуд над Андреем Чикатило во время слушаний.

Виктор Соловьев тогда работал в группе специального назначения. Ее создали специально для задержания убийц и маньяков. Накануне суда над Чикатило правоохранителям поступило неожиданное задание — охранять самого преступника и следить за порядком в зале суда.

— Родственники жертв, которые там находились, были, понимаете, в каком состоянии. Было чувство мести, злости. И на Чикатило пытались напасть, — поделился милиционер. — На моей смене одна женщина пронесла в зал баночку с чем-то горючим — или керосином, или бензином. Она успела вскочить и выплеснуть ее, но коробок спичек у нее в руке развалился, и они высыпались. Мы ее схватили за руку и вывели из зала. Тут же подоспела скорая помощь — у женщины была истерика.
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Еще один случай произошел, когда кто-то из мужчин бросил в маньяка арматуру с заточенными концами. Как рассказал милиционер в программе «Малахов», орудие ударилось о решетку и не попало в Чикатило.

— Там дежурила скорая, потому что люди теряли сознание. Появлялись врачи и оказывали первую медпомощь, потом люди возвращались, кто мог, — добавил Виктор Соловьев. — Очень эмоционально это было, особенно когда какие-то эпизоды были более детально озвучивали. Женщины (родственники) просто теряли сознание.

Ранее стало известно, какой был запах у серийного маньяка Андрея Чикатило.

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