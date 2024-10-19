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Posted 19 октября, 10:26

Published 19 октября, 10:26

Modified 19 октября, 10:28

Updated 19 октября, 10:28

На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли арбузы

На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли настоящие арбузы

19 октября 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли арбузы
В октябре в Ростове-на-Дону выросли два арбуза возле остановки на Максима Горького, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

На днях жители Ростова-на-Дону заметили необычную растительность на остановке по улице Максима Горького. Прямо на тротуаре выросли арбузы. В центре города сформировалось как минимум два плода.

Информация о таком озеленении быстро разлетелась по Сети. Ростовчане захотели воочию увидеть живучий арбуз: «Я приеду и проверю».

«Теперь сломают или арбузы заберут на пробу», — пишет пользователь.

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«Ура, наконец, выросли», — обрадовался подписчик.

К сожалению, 19 октября, арбузы растоптали.

До этого стало известно, что в Ростовской области заложат 40 гектаров сада фундука. Он восполнит те насаждения, которые были уничтожены весенними заморозками.

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