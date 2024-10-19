На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли настоящие арбузы

Posted 19 октября, 10:26
Published 19 октября, 10:26
Modified 19 октября, 10:28
Updated 19 октября, 10:28
На днях жители Ростова-на-Дону заметили необычную растительность на остановке по улице Максима Горького. Прямо на тротуаре выросли арбузы. В центре города сформировалось как минимум два плода.
Информация о таком озеленении быстро разлетелась по Сети. Ростовчане захотели воочию увидеть живучий арбуз: «Я приеду и проверю».
«Теперь сломают или арбузы заберут на пробу», — пишет пользователь.
«Ура, наконец, выросли», — обрадовался подписчик.
К сожалению, 19 октября, арбузы растоптали.
До этого стало известно, что в Ростовской области заложат 40 гектаров сада фундука. Он восполнит те насаждения, которые были уничтожены весенними заморозками.