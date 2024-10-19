«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе

Posted 19 октября, 11:55
Published 19 октября, 11:55
Modified 19 октября, 11:57
Updated 19 октября, 11:57
Около 13.30 мск в Ростове-на-Дону раздался громкий хлопок в микрорайоне Западный. Оказалось, что начался пожар в цехе, в котором производят металлопластиковые окна. Огонь поразил кровлю и охватил 200 квадратных метров предприятия, расположенного по адресу улица 2-я Краснодарская, 175. На месте происшествия трудятся 20 спасателей и четыре автоцистерны.
Жители Ростова-на-Дону очень перепугались, услышав хлопок: «Нервов не хватит никаких».
«Очень страшно», — пишет пользователь.
«Какой кошмар, хоть бы дождь пошел», — пожелал ростовчанин.
Добавим, что в пожаре никто не пострадал.
Ранее появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону.