«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе

Около 13.30 мск в Ростове-на-Дону раздался громкий хлопок в микрорайоне Западный. Оказалось, что начался пожар в цехе, в котором производят металлопластиковые окна. Огонь поразил кровлю и охватил 200 квадратных метров предприятия, расположенного по адресу улица 2-я Краснодарская, 175. На месте происшествия трудятся 20 спасателей и четыре автоцистерны.