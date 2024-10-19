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Posted 19 октября, 11:55

Published 19 октября, 11:55

Modified 19 октября, 11:57

Updated 19 октября, 11:57

«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе

«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе

19 октября 2024, 11:55
Фото: 1MI
«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе
В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон. Взрыв от пожара застал жителей города врасплох, о чем рассказали сами ростовчане в телеграм-канале «Это Ростов новости».

Около 13.30 мск в Ростове-на-Дону раздался громкий хлопок в микрорайоне Западный. Оказалось, что начался пожар в цехе, в котором производят металлопластиковые окна. Огонь поразил кровлю и охватил 200 квадратных метров предприятия, расположенного по адресу улица 2-я Краснодарская, 175. На месте происшествия трудятся 20 спасателей и четыре автоцистерны.

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Жители Ростова-на-Дону очень перепугались, услышав хлопок: «Нервов не хватит никаких».

«Очень страшно», — пишет пользователь.

«Какой кошмар, хоть бы дождь пошел», — пожелал ростовчанин.

Добавим, что в пожаре никто не пострадал.

Ранее появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону.

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