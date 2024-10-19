Пешеходам запретили ходить возле противочумного института в Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог предупреждает жителей и гостей Ростова-на-Дону о том, что с 28 октября передвижение пешеходов и транспортных средств будет полностью запрещено рядом со зданием по адресу улица Волоколамская, 1/99. Ограничения будут действовать до 15 декабря.