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Posted 19 октября, 09:29

Published 19 октября, 09:29

Modified 19 октября, 09:31

Updated 19 октября, 09:31

В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Волоколамской

Пешеходам запретили ходить возле противочумного института в Ростове-на-Дону

19 октября 2024, 09:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Волоколамской

В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Волоколамской

В Ростове-на-Дону пешеходам и автомобилистам запретят передвигаться рядом со стройкой на улице Волоколамской. Сведения опубликованы на портале горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает жителей и гостей Ростова-на-Дону о том, что с 28 октября передвижение пешеходов и транспортных средств будет полностью запрещено рядом со зданием по адресу улица Волоколамская, 1/99. Ограничения будут действовать до 15 декабря.

Запрет позволит обеспечить свободный подъезд строительной техники к объекту через улицы Волоколамская и Шеболдаева.

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Напомним, что по этому адресу будет располагаться новый корпус «Ростовского-на-Дону противочумного института». Здание займет территорию площадью свыше 17 тысяч «квадратов». Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.

До этого в донской столице пообещали в 2025 году закончить реконструкцию улицы Вавилова.

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