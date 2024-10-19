Пешеходам запретили ходить возле противочумного института в Ростове-на-Дону

Posted 19 октября, 09:29
Published 19 октября, 09:29
Modified 19 октября, 09:31
Updated 19 октября, 09:31
Департамент автомобильных дорог предупреждает жителей и гостей Ростова-на-Дону о том, что с 28 октября передвижение пешеходов и транспортных средств будет полностью запрещено рядом со зданием по адресу улица Волоколамская, 1/99. Ограничения будут действовать до 15 декабря.
Запрет позволит обеспечить свободный подъезд строительной техники к объекту через улицы Волоколамская и Шеболдаева.
Напомним, что по этому адресу будет располагаться новый корпус «Ростовского-на-Дону противочумного института». Здание займет территорию площадью свыше 17 тысяч «квадратов». Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.
До этого в донской столице пообещали в 2025 году закончить реконструкцию улицы Вавилова.