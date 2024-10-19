rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 11:31

Published 19 октября, 11:31

Modified 19 октября, 11:33

Updated 19 октября, 11:33

Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону

Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону

19 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону загорелась кровля одного из цехов в районе ГПЗ-10. Перед этим очевидцы слышали громкий взрыв, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Днем 19 октября жители Ростова-на-Дону услышали мощный взрыв на Западном районе. Позже стало известно, что начался пожар в цехе по производству металлопластиковых окон, расположенном в переулке Машиностроительном в районе ГПЗ-10. Огонь охватил кровлю предприятия. Пламя ликвидируют 20 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны.

Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех
Узнать подробнее
Видео: 1MI. Появились кадры сильного пожара на ГПЗ-10 в Ростове-на-Дону

Площадь пожара, по данным, МЧС по Ростовской области, составила 900 квадратных метров. На видео заметно, что от места пожара валит густой дым. Гарь разлетелась по всему району. В связи с этим ростовчанам, проживающим рядом с предприятием, рекомендуется на время закрыть окна.

Ранее местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области.

#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Взрыв#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Мощный взрыв#Крупный пожар#ГПЗ-10#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика