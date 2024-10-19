Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону

Posted 19 октября, 11:31
Published 19 октября, 11:31
Modified 19 октября, 11:33
Updated 19 октября, 11:33
Днем 19 октября жители Ростова-на-Дону услышали мощный взрыв на Западном районе. Позже стало известно, что начался пожар в цехе по производству металлопластиковых окон, расположенном в переулке Машиностроительном в районе ГПЗ-10. Огонь охватил кровлю предприятия. Пламя ликвидируют 20 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны.
Площадь пожара, по данным, МЧС по Ростовской области, составила 900 квадратных метров. На видео заметно, что от места пожара валит густой дым. Гарь разлетелась по всему району. В связи с этим ростовчанам, проживающим рядом с предприятием, рекомендуется на время закрыть окна.
Ранее местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области.