Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону

Площадь пожара, по данным, МЧС по Ростовской области, составила 900 квадратных метров. На видео заметно, что от места пожара валит густой дым. Гарь разлетелась по всему району. В связи с этим ростовчанам, проживающим рядом с предприятием, рекомендуется на время закрыть окна.