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Posted 19 октября, 11:05

Published 19 октября, 11:05

Modified 19 октября, 11:07

Updated 19 октября, 11:07

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв на Западном

Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех

19 октября 2024, 11:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону прогремел взрыв на Западном

На Западном в Ростове горит оконный цех

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в промзоне в районе ГПЗ-10, сообщили жители Западного района.

Около 13.30 мск на Западном микрорайоне Ростова-на-Дону прогремел взрыв. В районе промзоны ГПЗ-10 валит густой дым. В региональном МЧС сообщили, что горит цех по производству металлопластиковых окон. По словам очевидцев, на месте происшествия находятся спасатели.

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Ранее в донской столице начались работы по сносу зданий Десятого государственного подшипникового завода (ГПЗ-10). Постройку обнесли забором и уже частично разрушили.

До этого в Ростове-на-Дону полыхало старое двухэтажное жилье на площади 300 «квадратов».

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