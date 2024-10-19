Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех

Около 13.30 мск на Западном микрорайоне Ростова-на-Дону прогремел взрыв. В районе промзоны ГПЗ-10 валит густой дым. В региональном МЧС сообщили, что горит цех по производству металлопластиковых окон. По словам очевидцев, на месте происшествия находятся спасатели.