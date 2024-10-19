Прогремел взрыв: на Западном в Ростове горит оконный цех

Posted 19 октября, 11:05
Published 19 октября, 11:05
Modified 19 октября, 11:07
Updated 19 октября, 11:07
Около 13.30 мск на Западном микрорайоне Ростова-на-Дону прогремел взрыв. В районе промзоны ГПЗ-10 валит густой дым. В региональном МЧС сообщили, что горит цех по производству металлопластиковых окон. По словам очевидцев, на месте происшествия находятся спасатели.
Ранее в донской столице начались работы по сносу зданий Десятого государственного подшипникового завода (ГПЗ-10). Постройку обнесли забором и уже частично разрушили.
До этого в Ростове-на-Дону полыхало старое двухэтажное жилье на площади 300 «квадратов».