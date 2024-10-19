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Posted 19 октября, 04:57

Published 19 октября, 04:57

Modified 19 октября, 04:57

Updated 19 октября, 04:57

С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые перебои телерадиосигнала

С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые отключения телевидения

19 октября 2024, 04:57
Фото: Pxhere
С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые перебои телерадиосигнала
Из-за профилактических работ временно пропадет телерадиосигнал в некоторых муниципалитетах Ростовской области. Помехи могут начаться с 21 октября.

В этот день, с 01:00 до 10:00 мск профилактика начнется в крупных городах: Ростове, Волгодонске, Морозовске и Каменске-Шахтинском. В это же время помехи могут начаться в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе, в станице Маркинской в Цимлянском районе и в хуторе Калининском в Шолоховском районе.

Во вторник, 22 октября, перебои в работе радио и ТВ ожидаются только днем. Проблемы с телерадиосигналом возможны в хутором Мирном Егорлыкского района (с 10:00 до 16:00 мск) и в поселке Каштановском Обливского района (с 11:00 до 17:00 мск). На следующий день с 11:00 до 17:00 мск не смогут посмотреть телевизор и послушать радио жители хутора Сухой Лог Верхнедонского района и станицы Тацинской.

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С 10:00 до 19:00 мск 24 октября пропадет сигнал в Таганроге, а с 11:00 до 17:00 мск — в поселке Горняцком в Белокалитвинском районе. В конце рабочей недели, 25 октября, помехи будут в селе Первомайском Кашарского района и слободе Титовка Миллеровского района — с 11:00 до 17:00 мск.

Ранее RostovGazeta сообщала о массовых отключениях электричества в конце недели в Ростове-на-Дону.

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