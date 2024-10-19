С 21 октября в Ростовской области начнутся массовые отключения телевидения

В этот день, с 01:00 до 10:00 мск профилактика начнется в крупных городах: Ростове, Волгодонске, Морозовске и Каменске-Шахтинском. В это же время помехи могут начаться в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе, в станице Маркинской в Цимлянском районе и в хуторе Калининском в Шолоховском районе.