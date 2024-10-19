Стало известно, где прогремел взрыв и что горит на Западном в Ростове-на-Дону

Posted 19 октября, 11:22
Published 19 октября, 11:22
Modified 19 октября, 11:24
Updated 19 октября, 11:24
Как сообщала RostovGazeta, густой дым повалил со стороны улицы Малиновского около 13:30 мск. Очевидцы стали делиться в соцсетях кадрами крупного пожара. По их словам, сначала прогремел взрыв, а потом уже появился дым.
По информации регионального ГУ МЧС, ЧП случилось в цехе по производству металлопластиковых окон. Там загорелась кровля.
На место прибыли 20 человек на четырех автоцистернах. Спасатели почти час заливают водой здание в переулке Машиностроительном, 2Б.
Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
Ранее в донской столице горел старый многоквартирный дом на улице Седова, 17. К счастью, двухэтажное здание было расселено, поэтому никто не пострадал.