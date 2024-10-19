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Posted 19 октября, 11:22

Published 19 октября, 11:22

Modified 19 октября, 11:24

Updated 19 октября, 11:24

Стало известно, что горит на Западном в Ростове-на-Дону

Стало известно, где прогремел взрыв и что горит на Западном в Ростове-на-Дону

19 октября 2024, 11:22
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, что горит на Западном в Ростове-на-Дону

Цех по производству окон полыхает на Западном в Ростове

В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что загорелось на Западном в Ростове днем 19 октября.

Как сообщала RostovGazeta, густой дым повалил со стороны улицы Малиновского около 13:30 мск. Очевидцы стали делиться в соцсетях кадрами крупного пожара. По их словам, сначала прогремел взрыв, а потом уже появился дым.

По информации регионального ГУ МЧС, ЧП случилось в цехе по производству металлопластиковых окон. Там загорелась кровля.

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
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На место прибыли 20 человек на четырех автоцистернах. Спасатели почти час заливают водой здание в переулке Машиностроительном, 2Б.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Ранее в донской столице горел старый многоквартирный дом на улице Седова, 17. К счастью, двухэтажное здание было расселено, поэтому никто не пострадал.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#МЧС#Авария#Вода#Спасатели#Дым#Происшествия
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