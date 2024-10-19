Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Posted 19 октября, 07:57
Published 19 октября, 07:57
Modified 19 октября, 07:59
Updated 19 октября, 07:59
Так, в субботу, 19 октября, на протяжении всего дня возможны ливни. Утром температура воздуха составит +6…+7 градусов. Днем потеплеет, но не значительно — до +7…+8 градусов Цельсия. Также ожидается слабый ветер не более трех метров в секунду.
В воскресенье, 20 октября, сохранится пасмурная и дождливая погода. Однако осадки прекратятся уже ближе к ночи. Температурный диапазон составит от +5 до +8 градусов Цельсия. Скорость ветра достигнет примерно 2,8 метра в секунду.
Напомним, что в эти же дни на территории Ростовской области, а именно в северных её районах может выпасть первый снег. Детальный прогноз погоды в материале RostovGazeta.