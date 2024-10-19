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Posted 19 октября, 07:57

Published 19 октября, 07:57

Modified 19 октября, 07:59

Updated 19 октября, 07:59

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

19 октября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Дожди закончатся в Ростове-на-Дону после выходных

Выходные у жителей Ростова-на-Дону омрачатся дождями и осенним похолоданием, информирует «Яндекс Погода».

Так, в субботу, 19 октября, на протяжении всего дня возможны ливни. Утром температура воздуха составит +6…+7 градусов. Днем потеплеет, но не значительно — до +7…+8 градусов Цельсия. Также ожидается слабый ветер не более трех метров в секунду.

В воскресенье, 20 октября, сохранится пасмурная и дождливая погода. Однако осадки прекратятся уже ближе к ночи. Температурный диапазон составит от +5 до +8 градусов Цельсия. Скорость ветра достигнет примерно 2,8 метра в секунду.

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Напомним, что в эти же дни на территории Ростовской области, а именно в северных её районах может выпасть первый снег. Детальный прогноз погоды в материале RostovGazeta.

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