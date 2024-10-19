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Posted 19 октября, 14:37

Published 19 октября, 14:37

Modified 19 октября, 14:39

Updated 19 октября, 14:39

Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области

Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области

19 октября 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
На новой неделе на территории Ростовской области похолодает еще сильнее, информирует «Северо-Кавказское УГМС».

Так, воскресенье, 20 октября, будет облачным днем с прояснениями. Местами ожидаются дожди, а в некоторых районах региона даже пройдет снег. Ночью и утром на города может опуститься туман. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, по югу области до +11 градусов. Ночью температура упадет до +1…+6 градусов, при прояснениях до -2 градусов.

Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
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В понедельник, 21 октября, в Ростовской области пройдут дожди. Днем потеплеет до +6…+11 градусов, а ночью похолодает до +2…+7, местами до -1 градуса Цельсия. Ветер северный до 14 метров в секунду.

До этого синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди. Точный прогноз погоды в материале RostovGazeta.

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