ЦБ объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове-на-Дону

Аналитики ЦБ отметили, что в сентябре вырос спрос на съёмное жилье в регионе. Вероятно, это связано с потоком студентов в Ростовскую область. К тому арендовать квартиры стали те жители региона, кто не смог купить жильё из-за отмены льготной ипотеки.