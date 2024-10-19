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Posted 19 октября, 08:19

Published 19 октября, 08:19

Modified 19 октября, 08:19

Updated 19 октября, 08:19

ЦБ объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове-на-Дону

ЦБ объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове-на-Дону

19 октября 2024, 08:19
Фото: Unsplash
ЦБ объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове-на-Дону
Арендная плата за квартиры в Ростовской области значительно выросла в сентябре, сообщили в Центробанке.

Аналитики ЦБ отметили, что в сентябре вырос спрос на съёмное жилье в регионе. Вероятно, это связано с потоком студентов в Ростовскую область. К тому арендовать квартиры стали те жители региона, кто не смог купить жильё из-за отмены льготной ипотеки.

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Пользуясь повышенным спросом, арендодатели повысили плату за съёмную недвижимость.

«Поэтому в сентябре арендная плата выросла в годовом выражении больше, чем в августе», — заключают в Центробанке.

Ранее эксперты недвижимости сообщали, что спрос на аренду жилья в Ростове вырос на 42% в третьем квартале года.

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