ЦБ объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове-на-Дону

Posted 19 октября, 08:19
Published 19 октября, 08:19
Modified 19 октября, 08:19
Updated 19 октября, 08:19
Аналитики ЦБ отметили, что в сентябре вырос спрос на съёмное жилье в регионе. Вероятно, это связано с потоком студентов в Ростовскую область. К тому арендовать квартиры стали те жители региона, кто не смог купить жильё из-за отмены льготной ипотеки.
Пользуясь повышенным спросом, арендодатели повысили плату за съёмную недвижимость.
«Поэтому в сентябре арендная плата выросла в годовом выражении больше, чем в августе», — заключают в Центробанке.
Ранее эксперты недвижимости сообщали, что спрос на аренду жилья в Ростове вырос на 42% в третьем квартале года.