Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области

По информации Минобороны, в донском регионе в ночь на 19 октября были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО удалось их уничтожить в районе города Новошахтинска. К счастью, в результате этого никто не пострадал. Обломки падающих дронов не повредили ни жилье, ни какие-либо объекты инфраструктуры.