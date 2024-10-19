Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области

Posted 19 октября, 05:58
Published 19 октября, 05:58
Modified 19 октября, 06:55
Updated 19 октября, 06:55
По информации Минобороны, в донском регионе в ночь на 19 октября были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО удалось их уничтожить в районе города Новошахтинска. К счастью, в результате этого никто не пострадал. Обломки падающих дронов не повредили ни жилье, ни какие-либо объекты инфраструктуры.
Всего за ночь система противовоздушной обороны отработала по 16 целям. Большинство из них перехватили над Брянской областью. Еще один сбили над Белгородской областью.
Больше недели назад в Ростовской области уничтожили десяток БПЛА. Атаку совершили тоже ночью, когда все спали. В отличие от этого раза, тогда местных жителей разбудил жуткий грохот.