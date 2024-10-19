В поликлинике рассказали о подъеме заболеваний коронавирусом в Ростовской области

Posted 19 октября, 11:56
Published 19 октября, 11:56
Modified 19 октября, 11:56
Updated 19 октября, 11:56
Напомним, что на днях Роспотребнадзор призвал ввести антиковидные ограничения в Ростовской области. Работодателям рекомендовали не пускать на работу сотрудников с высокой температурой. А для безопасности рабочих помещений проводить дезинфекцию и использовать бактерицидные лампы.
«После пройденной пандемии тема коронавируса остается еще „горячей“. У всех пациентов с температурой мы берем мазки. И не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в том числе и грипп. Действительно, небольшой рост пациентов с коронавирусом наблюдался», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор объясняет, что если летом под наблюдением поликлиники с коронавирусом фиксировали одного-двух пациентов в месяц, то сейчас порядка 5-6 человек. Однако, по словам медика, это далеко до пандемийных показателей, когда в медучреждение ежедневно обращались 20-30 человек.
«Коронавирусом, в основном, сегодня болеют люди трудоспособного возраста. Но болезнь протекает в легкой форме. Иной раз, по симптомам, COVID-19 даже трудно отличить от обычного ОРВИ. Для этого и берется мазок», — уточняет врач.
Собеседник объясняет, что с первых чисел сентября началась первая волна ОРВИ. Сейчас она пошла на спад. Следующую волну роста заболеваемости ОРВИ ростовские медики ждут в ноябре — когда в регионе похолодает.
Поэтому, по словам врача, требования Роспотребнадзора о внедрении на предприятиях антиковидных мер, обусловлены осенним эпидсезоном.
«В это время всегда растет заболеваемость ОРВИ, и не надо поднимать панику. Просто при большом скоплении людей нужно надевать маску. А если человек заболел, то не стоит идти на работу — нужно оставаться и лечиться дома», — рекомендует доктор.
Ранее, со ссылкой на слова врача, RostovGazeta сообщала, как изменился коронавирус, которым теперь болеют в Ростове.