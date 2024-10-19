В поликлинике рассказали о подъеме заболеваний коронавирусом в Ростовской области

Доктор объясняет, что если летом под наблюдением поликлиники с коронавирусом фиксировали одного-двух пациентов в месяц, то сейчас порядка 5-6 человек. Однако, по словам медика, это далеко до пандемийных показателей, когда в медучреждение ежедневно обращались 20-30 человек.