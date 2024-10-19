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Posted 19 октября, 17:18

Published 19 октября, 17:18

Modified 19 октября, 17:20

Updated 19 октября, 17:20

В Ростовской области заключенных следственного изолятора лишили сахара

В Ростовской области заключенных лишили сахара

19 октября 2024, 17:18
Фото: 1MI
В Ростовской области заключенных следственного изолятора лишили сахара

Заключенным в СИЗО пытались передать телефон в сахаре в Ростовской области

При осмотре посылки для одного из заключенных сотрудники СИЗО в Шахтах обнаружили спрятанный мобильные телефон и зарядное устройство, сообщает региональный ГУФСИН России.

Инцидент произошел 16 октября в Шахтах, когда в следственный изолятор поступили передачки для заключенных. В одной из посылок заметили упаковку сахара-рафинада, с которой пытались передать телефон и зарядку.

Теперь отправителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей. Но если он был судим, то ему могут дать до двух лет тюремного заключения или выписать штраф, но уже от 100 до 300 тысяч рублей.

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До этого заключенные в СИЗО-5 в Ростове остались без завтрака. В пачке из-под детских хлопьев нашли разноцветные капсулы и таблетки.

Ранее командира взвода ДПС в донском регионе отправили в СИЗО.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Шахты#Штраф#СИЗО#Заключенные#Происшествия#Посылки
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