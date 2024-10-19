В Ростовской области заключенных лишили сахара

Posted 19 октября, 17:18
Published 19 октября, 17:18
Modified 19 октября, 17:20
Updated 19 октября, 17:20
Инцидент произошел 16 октября в Шахтах, когда в следственный изолятор поступили передачки для заключенных. В одной из посылок заметили упаковку сахара-рафинада, с которой пытались передать телефон и зарядку.
Теперь отправителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей. Но если он был судим, то ему могут дать до двух лет тюремного заключения или выписать штраф, но уже от 100 до 300 тысяч рублей.
До этого заключенные в СИЗО-5 в Ростове остались без завтрака. В пачке из-под детских хлопьев нашли разноцветные капсулы и таблетки.
Ранее командира взвода ДПС в донском регионе отправили в СИЗО.