rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 05:24

Published 19 октября, 05:24

Modified 19 октября, 06:55

Updated 19 октября, 06:55

Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область

Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область

19 октября 2024, 05:24
Фото: mil.ru
Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь 19 октября на территории страны были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 19 октября с 00.00 до 06.00 мск военные пресекли несколько попыток террористических атак, для которых использовались врагом БПЛА самолетного типа. Противник пытался ударить по объектам на территории Российской Федерации.

При помощи средств противовоздушной обороны специалисты уничтожили 16 дронов. Из них два были сбиты над Ростовской областью, 13 — в Брянской области, один — над Белгородской областью.

Глава Каменска-Шахтинского прокомментировал закрытые убежища во время атаки БПЛА
Узнать подробнее

При этом губернатор Василий Голубев около 02.00 мск сообщил об уничтожении двух беспилотников в районе Новошахтинска. По его словам, ни люди, ни имущество, ни инфраструктура региона не пострадали.

Читайте также:
Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую областьГубернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регионШесть беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 27 сентября
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Беспилотник#БПЛА#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Василий Голубев#Атака#Террористическая атака#Происшествия#Украинские БПЛА#Сбитый беспилотник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика