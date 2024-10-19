Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область

Posted 19 октября, 05:24
Published 19 октября, 05:24
Modified 19 октября, 06:55
Updated 19 октября, 06:55
В ночь на 19 октября с 00.00 до 06.00 мск военные пресекли несколько попыток террористических атак, для которых использовались врагом БПЛА самолетного типа. Противник пытался ударить по объектам на территории Российской Федерации.
При помощи средств противовоздушной обороны специалисты уничтожили 16 дронов. Из них два были сбиты над Ростовской областью, 13 — в Брянской области, один — над Белгородской областью.
При этом губернатор Василий Голубев около 02.00 мск сообщил об уничтожении двух беспилотников в районе Новошахтинска. По его словам, ни люди, ни имущество, ни инфраструктура региона не пострадали.