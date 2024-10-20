Бутафорскими могилами заставили Старое кладбище в Таганроге

Posted 20 октября, 15:52
Published 20 октября, 15:52
Modified 20 октября, 15:52
Updated 20 октября, 15:52
Новые могилы заметили на Старом кладбище на днях. Активисты проекта «Партия любителей Старого кладбища» напомнили, что в Таганроге сейчас снимают несколько кинофильмов. Съёмки некоторых сцен пройдут и на кладбище. Поэтому на одной из центральных аллей погоста соорудили бутафорские захоронения. После окончания съёмок аллее вернут прежний вид.
«Холмы насыпаны из привезённой земли. Яма [вырыта] в рамках дозволенного без археологов», — уточнила в соцсетях активистка Елена Алексеенко.
Ранее свастику вывесили на здании гимназии в Таганроге из-за съёмок фильма. Известно, что картина посвящена временам Великой Отечественной войны.