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Posted 20 октября, 15:52

Published 20 октября, 15:52

Modified 20 октября, 15:52

Updated 20 октября, 15:52

В Таганроге на одной из центральных аллей Старого кладбища появились несколько свежих захоронений

Бутафорскими могилами заставили Старое кладбище в Таганроге

20 октября 2024, 15:52
Фото: ВКонтакте «Партия любителей Старого кладбища»
В Таганроге на одной из центральных аллей Старого кладбища появились несколько свежих захоронений
В Таганроге на одной из центральных аллей Старого кладбища появились несколько свежих захоронений, сообщили в социальных сетях активисты.

Новые могилы заметили на Старом кладбище на днях. Активисты проекта «Партия любителей Старого кладбища» напомнили, что в Таганроге сейчас снимают несколько кинофильмов. Съёмки некоторых сцен пройдут и на кладбище. Поэтому на одной из центральных аллей погоста соорудили бутафорские захоронения. После окончания съёмок аллее вернут прежний вид.

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«Холмы насыпаны из привезённой земли. Яма [вырыта] в рамках дозволенного без археологов», — уточнила в соцсетях активистка Елена Алексеенко.

Ранее свастику вывесили на здании гимназии в Таганроге из-за съёмок фильма. Известно, что картина посвящена временам Великой Отечественной войны.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Соцсети#Происшествия
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