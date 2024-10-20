Бутафорскими могилами заставили Старое кладбище в Таганроге

Новые могилы заметили на Старом кладбище на днях. Активисты проекта «Партия любителей Старого кладбища» напомнили, что в Таганроге сейчас снимают несколько кинофильмов. Съёмки некоторых сцен пройдут и на кладбище. Поэтому на одной из центральных аллей погоста соорудили бутафорские захоронения. После окончания съёмок аллее вернут прежний вид.