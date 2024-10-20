Ещё несколько многоэтажек в центре Ростова оставили без горячей воды и тепла

Posted 20 октября, 14:05
Published 20 октября, 14:05
Modified 20 октября, 14:07
Updated 20 октября, 14:07
Дефект теплотрассы обнаружили на улице Максима Горького, 84. Для устранения причин аварии коммунальщики ограничили подачу тепла в восемь близлежащих многоквартирных домов. Сейчас там нет горячей воды и отопления.
Работы на объекте ведут сотрудники «Ростовских тепловых сетей». Вернуть отопление и горячую воду обещают не раньше восьми часов вечера 20 октября.
Тем временем ростовчанам предлагают массово жаловаться на отопление в прокуратуру. Надзорное ведомство откроет работу специальной горячей линии.