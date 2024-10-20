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Posted 20 октября, 14:05

Published 20 октября, 14:05

Modified 20 октября, 14:07

Updated 20 октября, 14:07

Ещё несколько многоэтажек в центре Ростова оставили без горячей воды и тепла

Ещё несколько многоэтажек в центре Ростова оставили без горячей воды и тепла

20 октября 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Ещё несколько многоэтажек в центре Ростова оставили без горячей воды и тепла
Коммунальная авария произошла в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

Дефект теплотрассы обнаружили на улице Максима Горького, 84. Для устранения причин аварии коммунальщики ограничили подачу тепла в восемь близлежащих многоквартирных домов. Сейчас там нет горячей воды и отопления.

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Работы на объекте ведут сотрудники «Ростовских тепловых сетей». Вернуть отопление и горячую воду обещают не раньше восьми часов вечера 20 октября.

Тем временем ростовчанам предлагают массово жаловаться на отопление в прокуратуру. Надзорное ведомство откроет работу специальной горячей линии.

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