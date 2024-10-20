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Posted 20 октября, 09:16

Published 20 октября, 09:16

Modified 20 октября, 09:16

Updated 20 октября, 09:16

Завершён ремонт участка дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь»

«Это разве темп?»: жители Ростовской области недовольны ремонтом трассы в Ставрополь

20 октября 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Завершён ремонт участка дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь»

Жители Ростовской области недовольны ремонтом трассы в Ставрополь

Завершён ремонт участка дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь», сообщил губернатор Василий Голубев.

Дорожные работы завершились на участке трассы из Ростова в Ставрополь в Целинском районе. По словам Голубева, дорогу приводят в нормативное состояние постепенно. В 2025 отремонтируют ещё 7,4 километра магистрали.

Но автомобилисты не разделяют восторгов властей. В комментариях в социальных сетях они пишут:

«О да! 7,4 километра в год — это разве темп?»,

«Должно было стать четыре полосы. Тогда о чём-то можно говорить. А пока это пыль в глаза»,

«Кажется, ничего не поменялось, просто эту дорогу перекрасили».

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Ранее сообщалось, на охрану мостов в Ростовской области выделят почти 70 миллионов рублей.

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