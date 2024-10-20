«Это разве темп?»: жители Ростовской области недовольны ремонтом трассы в Ставрополь

Posted 20 октября, 09:16
Published 20 октября, 09:16
Modified 20 октября, 09:16
Updated 20 октября, 09:16
Дорожные работы завершились на участке трассы из Ростова в Ставрополь в Целинском районе. По словам Голубева, дорогу приводят в нормативное состояние постепенно. В 2025 отремонтируют ещё 7,4 километра магистрали.
Но автомобилисты не разделяют восторгов властей. В комментариях в социальных сетях они пишут:
«О да! 7,4 километра в год — это разве темп?»,
«Должно было стать четыре полосы. Тогда о чём-то можно говорить. А пока это пыль в глаза»,
«Кажется, ничего не поменялось, просто эту дорогу перекрасили».