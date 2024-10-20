Итоги недели: в школе произошла давка и закрыто дело о крупнейшем пожаре в Ростове

Posted 20 октября, 14:56
Published 20 октября, 14:56
Modified 20 октября, 14:56
Updated 20 октября, 14:56
Пролетарский районный суд на уходящей неделе огласил вердикт по делу о пожаре на Театральном спуске в 2017 году. Пламя тогда уничтожило больше сотни частных домов, оставив несколько семей без крова. Также огонь унёс жизнь мужчины, который не смог выбраться из охваченного возгоранием жилища.
Причиной пожара официально признали несоблюдение правил безопасности на электросетях. Следствие полагает, что возгорание спровоцировал перехлёст линий электропередач.
Дело расследовалось очень долго. В итоге обвиняемыми по нему признали экс-замглавы Пролетарского района Ростова Марину Беляеву и двух сотрудников «Донэнерго» — Павла Трунова и Игоря Безземельного. В прошлом году следствие могло быть прекращено из-за истечения срока давности. Этим воспользовалась бывшая чиновница Марина Беляева. Игорь Безземельный скончался от рака. Таким образом, обвиняемым по делу остался только Трунов. Он настаивает на своей невиновности и продолжил борьбу в суде. По его версии, причиной пожара мог быть поджог.
На заседании 14 октября Трунову огласили приговор. Его признали виновным и назначили 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности по делу Павла Трунова освободили от наказания.
На уходящей неделе скандал прогремел в школе № 75 на окраине Ростова. Вечером 15 октября после уроков дети ринулись забирать свои вещи из гардероба. Узкий проход туда не был рассчитан на такую большую толпу детей. Началась давка.
Кадры из школы разлетелись по Сети. Сообщалось, что некоторые дети получили травмы. Родители обратили внимание, что школа №75 известна своим рекордным количеством учащихся. В этом году там набрали первый «Э» класс. Учебное заведение переполнено детьми.
В скандал вмешалась администрация Ростова. Чиновники приехали в школу, осмотрели гардероб и записи с камер видеонаблюдения. Виноватыми власти признали руководство учебного заведения. Его привлекли к административной ответственности.
Чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, потоки детей разделят на вход и выход, а также организуют «веерный выход школьников из учебных кабинетов». Кроме того, дополнительные гардеробные помещения сделают на других этажах школы.
Свою проверку в учебном заведении также проведут прокуратура и управление СК. Глава Центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин взял расследование происшествия под личный контроль.
Цены на хлеб вырастут в Ростовской области. Министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский уточнил, что индексация не связана с неурожаем и засухой. Производители увеличивают стоимость хлеба из-за возросших затрат на коммунальные услуги и зарплаты сотрудников.
«А вот остальные составляющие растут в цене — это и электричество, это и горюче-смазочные материалы, и стоимость рабочей силы. Поэтому какой-то рост стоимости хлеба мы прогнозируем», — цитирует Рачаловского «Блокнот Ростов».