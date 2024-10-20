Из-за портфеля: Бастрыкин вмешался в конфликт цыган с семьёй школьника на Дону

13-летний мальчик воспитывается в цыганской диаспоре. Его семья стала угрожать другой стороне конфликта — девятилетнему мальчику и его маме. Она сообщила, что боится выходить из дома и написала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку.