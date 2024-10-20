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Posted 20 октября, 15:14

Published 20 октября, 15:14

Modified 20 октября, 17:31

Updated 20 октября, 17:31

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Из-за портфеля: Бастрыкин вмешался в конфликт цыган с семьёй школьника на Дону

20 октября 2024, 15:14
Фото: СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Инцидент в Азовском районе привлёк внимание главы СК РФ Бастрыкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о расследовании конфликта цыганской семьи с семьёй школьника в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Скандал произошёл на уходящей неделе в Азовском районе. Между школьниками девяти и тринадцати лет произошёл словесный конфликт. Дело дошло до драки. Младшеклассник порвал подростку рюкзак. Оба школьника пожаловались друг на друга родителям.

13-летний мальчик воспитывается в цыганской диаспоре. Его семья стала угрожать другой стороне конфликта — девятилетнему мальчику и его маме. Она сообщила, что боится выходить из дома и написала заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку.

Под Ростовом цыгане грозят расправой семье школьника из-за порванного рюкзака
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Шумиха вокруг ситуации дошла и до СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт от ростовских следователей результаты проверки по факту угроз мальчику и его семье.

Также в правоохранительные органы обратилась директор школы, в которой учатся дети. Она сообщила, что мать 13-летнего мальчика пришла в учебное заведение и, используя нецензурную брань, оскорбила её после конфликта школьников.

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