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Posted 20 октября, 13:39

Published 20 октября, 13:39

Modified 20 октября, 13:39

Updated 20 октября, 13:39

ДТП произошло в Нахичевани 20 октября

Легковушка влетела в здание старинного особняка в Ростове-на-Дону

20 октября 2024, 13:39
ДТП произошло в Нахичевани 20 октября
Дорожное происшествие произошло в Нахичевани 20 октября, кадрами с места событий делится Telegram-канал «Ростов Главный».

Легковушка на полной скорости врезалась в исторический особняк в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Машина повредила фасад старинного здания. Также сам автомобиль получил механические повреждения.

Видео: Telegram-канал «Ростов Главный». ДТП произошло в Нахичевани 20 октября

О состоянии водителя и причинах ДТП пока ничего не известно. Урон старинному особняку только предстоит оценить.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делились. Данные о происшествии уточняются.

Ранее крупная авария произошла на мокрой дороге на улице Малиновского в Ростове —на-Дону.

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