Легковушка влетела в здание старинного особняка в Ростове-на-Дону

Posted 20 октября, 13:39
Published 20 октября, 13:39
Modified 20 октября, 13:39
Updated 20 октября, 13:39
Легковушка на полной скорости врезалась в исторический особняк в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Машина повредила фасад старинного здания. Также сам автомобиль получил механические повреждения.
О состоянии водителя и причинах ДТП пока ничего не известно. Урон старинному особняку только предстоит оценить.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делились. Данные о происшествии уточняются.
Ранее крупная авария произошла на мокрой дороге на улице Малиновского в Ростове —на-Дону.