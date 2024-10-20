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Posted 20 октября, 08:27

Published 20 октября, 08:27

Modified 20 октября, 08:29

Updated 20 октября, 08:29

Уже 22 октября на Землю обрушится магнитная буря

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце октября

20 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Уже 22 октября на Землю обрушится магнитная буря
Уже 22 октября на Землю обрушится магнитная буря, сообщает ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ближайшие два дня геомагнитное поле Земли будет относительно спокойным. Но уже 22 октября на планету обрушится мощная магнитная буря. 23 октября она стихнет до трёх-четырёх баллов из десяти максимальных. Затем снова последует затишье.

Последняя в этом месяце магнитная буря прогнозируется 27 октября, но она также окажется неинтенсивной. Учёные дают ей не больше четырёх баллов из десяти возможных.

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Ранее из-за сильной геомагнитной активности жители Ростовской области смогли увидеть полярное сияние. Кадры с уникальным природным явлением они опубликовали в социальных сетях.

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