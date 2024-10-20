Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце октября

Posted 20 октября, 08:27
Published 20 октября, 08:27
Modified 20 октября, 08:29
Updated 20 октября, 08:29
Ближайшие два дня геомагнитное поле Земли будет относительно спокойным. Но уже 22 октября на планету обрушится мощная магнитная буря. 23 октября она стихнет до трёх-четырёх баллов из десяти максимальных. Затем снова последует затишье.
Последняя в этом месяце магнитная буря прогнозируется 27 октября, но она также окажется неинтенсивной. Учёные дают ей не больше четырёх баллов из десяти возможных.
Ранее из-за сильной геомагнитной активности жители Ростовской области смогли увидеть полярное сияние. Кадры с уникальным природным явлением они опубликовали в социальных сетях.