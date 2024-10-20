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Posted 20 октября, 10:17

Published 20 октября, 10:17

Modified 20 октября, 10:19

Updated 20 октября, 10:19

В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадал мужчина

Мужчина выпрыгнул из окна горящей на четвёртом этаже квартиры в Ростове

20 октября 2024, 10:17
Фото: для иллюстрации. 1MI
В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону в результате пожара пострадал мужчина, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествие случилось утром 20 октября в многоэтажке на улице Волкова. В квартире на четвёртом этаже произошёл пожар. Хозяин жилья, чтобы спастись от огня, выпрыгнул в окно.

Мужчина смог выжить. С многочисленными травмами его госпитализировали.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснул пострадавший. Огонь потушили восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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