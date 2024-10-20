Мужчина выпрыгнул из окна горящей на четвёртом этаже квартиры в Ростове

Posted 20 октября, 10:17
Published 20 октября, 10:17
Modified 20 октября, 10:19
Updated 20 октября, 10:19
Происшествие случилось утром 20 октября в многоэтажке на улице Волкова. В квартире на четвёртом этаже произошёл пожар. Хозяин жилья, чтобы спастись от огня, выпрыгнул в окно.
Мужчина смог выжить. С многочисленными травмами его госпитализировали.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснул пострадавший. Огонь потушили восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.