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Posted 20 октября, 06:26

Published 20 октября, 06:26

Modified 20 октября, 06:50

Updated 20 октября, 06:50

Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую области

Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области

20 октября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую области

Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую области

В Ростовской области ожидается мокрый снег и туман в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

В воскресенье, 20 октября, в донской столице обещают северо-западный ветер до 11 метров в секунду. Днем пройдет небольшой дождь, а воздух остынет до +7…+9 градусов. Ночью на улице будет около +3…+5 градусов.

В регионе в среднем температура воздуха составит +4…+9 градусов, на юге (Песчанокопский, Сальский районы) — до +11. Ночью похолодает до +1…+6. В Шолоховском, Чертковском и других северных районах прогнозируют заморозки до -2.

К концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусов
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Аналогичная погода ожидается и в следующие два дня. Из-за перепада температуры по утрам в некоторых муниципалитетах появится туман (утром и ночью).

Ранее RostovGazeta сообщала, когда закончатся дожди в Ростовской области.

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