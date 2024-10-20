Не только снег. Чем еще удивит погода в Ростовской области

Posted 20 октября, 06:26
Published 20 октября, 06:26
Modified 20 октября, 06:50
Updated 20 октября, 06:50
В воскресенье, 20 октября, в донской столице обещают северо-западный ветер до 11 метров в секунду. Днем пройдет небольшой дождь, а воздух остынет до +7…+9 градусов. Ночью на улице будет около +3…+5 градусов.
В регионе в среднем температура воздуха составит +4…+9 градусов, на юге (Песчанокопский, Сальский районы) — до +11. Ночью похолодает до +1…+6. В Шолоховском, Чертковском и других северных районах прогнозируют заморозки до -2.
Аналогичная погода ожидается и в следующие два дня. Из-за перепада температуры по утрам в некоторых муниципалитетах появится туман (утром и ночью).
Ранее RostovGazeta сообщала, когда закончатся дожди в Ростовской области.