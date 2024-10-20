Неизвестные уничтожили арбузы, выросшие прямо посреди тротуара в центре Ростова

Posted 20 октября, 16:18
Published 20 октября, 16:18
Modified 20 октября, 16:19
Updated 20 октября, 16:19
Небольшие арбузы выросли прямо посреди тротуара на Горького, недалеко от пересечения с Ворошиловским проспектом. Ягоды заметили на днях внимательные местные жители. Они опубликовали фото с арбузами в соцсетях. Ростовчане удивились, что ягоды смогли пробиться сквозь плитку и сохраниться в холодную погоду.
Но вскоре неизвестные хулиганы раздавили их. От арбузов ничего не осталось.
«Не ценят люди красоту», — констатируют в социальных сетях.
Ранее в Ростове посреди тротуара выросла кукуруза. Но и её после шумихи в соцсетях украли неизвестные.