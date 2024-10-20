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Posted 20 октября, 16:18

Published 20 октября, 16:18

Modified 20 октября, 16:19

Updated 20 октября, 16:19

Хулиганы раздавили арбузы, выросшие на улице Максима Горького в Ростове

Неизвестные уничтожили арбузы, выросшие прямо посреди тротуара в центре Ростова

20 октября 2024, 16:18
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»
Хулиганы раздавили арбузы, выросшие на улице Максима Горького в Ростове
Хулиганы раздавили арбузы, выросшие на улице Максима Горького в Ростове, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Небольшие арбузы выросли прямо посреди тротуара на Горького, недалеко от пересечения с Ворошиловским проспектом. Ягоды заметили на днях внимательные местные жители. Они опубликовали фото с арбузами в соцсетях. Ростовчане удивились, что ягоды смогли пробиться сквозь плитку и сохраниться в холодную погоду.

Но вскоре неизвестные хулиганы раздавили их. От арбузов ничего не осталось.

«Не ценят люди красоту», — констатируют в социальных сетях.

Разбитые арбузы в центре РостоваРазбитые арбузы в центре Ростова
Разбитые арбузы в центре Ростова. Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

Ранее в Ростове посреди тротуара выросла кукуруза. Но и её после шумихи в соцсетях украли неизвестные.

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