Неизвестные уничтожили арбузы, выросшие прямо посреди тротуара в центре Ростова

Небольшие арбузы выросли прямо посреди тротуара на Горького, недалеко от пересечения с Ворошиловским проспектом. Ягоды заметили на днях внимательные местные жители. Они опубликовали фото с арбузами в соцсетях. Ростовчане удивились, что ягоды смогли пробиться сквозь плитку и сохраниться в холодную погоду.