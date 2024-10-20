Неверную дату рождения и отчество указали на памятнике Сергею Оганову в Ростове

Но выяснилось, что на постаменте указали неверную дату рождения прославленного военнослужащего — 1923 год вместо 1921 года. Также авторы памятника дали Оганову отчество Андреевич. На самом деле его звали Сергей Мамбреевич. Почему произошли ошибки и будут ли их исправлять, власти Октябрьского района Ростова и гимназия не сообщали.