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Posted 20 октября, 12:00

Published 20 октября, 12:00

Modified 20 октября, 12:00

Updated 20 октября, 12:00

В Ростове появился памятник Герою Советского Союза Сергею Оганову

Неверную дату рождения и отчество указали на памятнике Сергею Оганову в Ростове

20 октября 2024, 12:00
Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района Ростова
В Ростове появился памятник Герою Советского Союза Сергею Оганову
В Ростове появился памятник Герою Советского Союза Сергею Оганову, кадрами его открытия поделилась пресс-служба администрации Октябрьского района города.

Монумент, посвящённый Оганову, появился на территории гимназии №46. Она носит имя Героя СССР. На торжественном открытии памятника присутствовали районные чиновники и депутаты.

Но выяснилось, что на постаменте указали неверную дату рождения прославленного военнослужащего — 1923 год вместо 1921 года. Также авторы памятника дали Оганову отчество Андреевич. На самом деле его звали Сергей Мамбреевич. Почему произошли ошибки и будут ли их исправлять, власти Октябрьского района Ростова и гимназия не сообщали.

Открытие памятника Сергею Оганову в РостовеОткрытие памятника Сергею Оганову в Ростове
Открытие памятника Сергею Оганову в Ростове. Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района Ростова

Ранее памятник «Журавли» в честь погибших в боевых действиях на Украине военнослужащих появился в Ростове-на-Дону.

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