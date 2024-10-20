Неверную дату рождения и отчество указали на памятнике Сергею Оганову в Ростове

Posted 20 октября, 12:00
Published 20 октября, 12:00
Modified 20 октября, 12:00
Updated 20 октября, 12:00
Монумент, посвящённый Оганову, появился на территории гимназии №46. Она носит имя Героя СССР. На торжественном открытии памятника присутствовали районные чиновники и депутаты.
Но выяснилось, что на постаменте указали неверную дату рождения прославленного военнослужащего — 1923 год вместо 1921 года. Также авторы памятника дали Оганову отчество Андреевич. На самом деле его звали Сергей Мамбреевич. Почему произошли ошибки и будут ли их исправлять, власти Октябрьского района Ростова и гимназия не сообщали.
Ранее памятник «Журавли» в честь погибших в боевых действиях на Украине военнослужащих появился в Ростове-на-Дону.