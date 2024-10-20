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Posted 20 октября, 11:15

Published 20 октября, 11:15

Modified 20 октября, 12:48

Updated 20 октября, 12:48

Первый снег выпал в регионе

«Осени больше не будет?»: первый снег выпал в Ростовской области

20 октября 2024, 11:15
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney
Первый снег выпал в регионе

Жители Ростовской области запечатлели на камеру первый снег

Первый снег выпал в регионе, кадрами с ним делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Ростовчане сняли на камеру мокрый снег, который выпал в регионе ранним утром 20 октября. На видео, сделанном на железнодорожной станции, запечатлено, как снежинки падают на землю и тают. Ранее о первом снеге местных жителей предупреждали синоптики.

Видео: Картинка для иллюстрации. ВКонтакте «Это Ростов! Новости». Первый снег выпал в регионе

«У нас теперь осени не будет? Только лето и зима», — пишут ростовчане, намекая на погодные аномалии в регионе.

Тем временем синоптики сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха упадёт до -2 градусов в Ростовской области. Также стоит ждать дожди, туманы и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

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