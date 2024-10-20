«Осени больше не будет?»: первый снег выпал в Ростовской области

Posted 20 октября, 11:15
Published 20 октября, 11:15
Modified 20 октября, 12:48
Updated 20 октября, 12:48
Ростовчане сняли на камеру мокрый снег, который выпал в регионе ранним утром 20 октября. На видео, сделанном на железнодорожной станции, запечатлено, как снежинки падают на землю и тают. Ранее о первом снеге местных жителей предупреждали синоптики.
«У нас теперь осени не будет? Только лето и зима», — пишут ростовчане, намекая на погодные аномалии в регионе.
Тем временем синоптики сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха упадёт до -2 градусов в Ростовской области. Также стоит ждать дожди, туманы и ветер с порывами до 14 метров в секунду.