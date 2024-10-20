«Особый дар педагога»: прославленная ростовская оперная певица Ольга Донцова

Posted 20 октября, 09:14
Published 20 октября, 09:14
Modified 20 октября, 09:16
Updated 20 октября, 09:16
Папа был заслуженным врачом России, известным хирургом, но любил музицировать в свободное время. А мама всю жизнь посвятила педагогике, она была скрипачка, преподавала в музыкальной школе имени М. Ф. Гнесина, которая располагается в Нахичевани, долгие годы заведовала в этой же школе струнным отделением. Так что с музыкой и музыкантами я был знаком с пеленок, если так можно выразиться.
Мой дядя Костя был детским врачом, но тоже любил музыку, играл на пианино, хорошо пел. От него я узнал, что он даже ходил на уроки пения к прославленной ростовской оперной певице Ольге Ивановне Донцовой.
А 23 ноября 2016 года мне посчастливилось побывать в бывшем Доме учителя (особняке купца Солодова, а ныне филиале Ростовского областного музея краеведения) на музыкальном вечере, посвященном 130-летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти Ольги Ивановны Донцовой.
Вела концерт известный ростовский музыковед, профессор Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова Наталья Алексеевна Мещерякова.
В тот незабываемый вечер в просторном зале особняка купца Солодова собрались не только ростовчане, но и гости, музейные работники из Таганрога. Концерт мне напоминал музыкальный салон.
Кстати, именно музыкальными и литературными салонами славился Ростов в начале двадцатого века. И вот в особняке Солодова также незримо присутствовал дух старого Ростова. В старинном зале звучали арии из известных опер и оперетт. Исполняли их солисты Ростовского музыкального театра, преподаватели консерватории, а также талантливые ученики консерватории и колледжа искусств.
Наталья Алексеевна Мещерякова рассказала присутствующим гостям о жизни и творчестве Донцовой. Надо сказать, что Наталья Алексеевна замечательный рассказчик, настоящий артист и талантливый конферансье. Она автор многих работ по музыковедению.
Так вот, Мещерякова тогда рассказала гостям вечера, что фамилия Донцова − это сценический псевдоним артистки. Ее подлинная фамилия − Щучкина, в замужестве − Свиридова. Иногда ее именовали Донцова-Свиридова. В автобиографии она написала: «Родилась в Таганроге в 1886 году, в ноябре месяце, в семье военного врача. Первоначальное образование получила в таганрогской женской гимназии. В 1904 г. поступила в Петербургскую консерваторию в вокальный класс профессора Ирецкой».
Следует сказать, что поступить в вокальный класс профессора Петербургской консерватории Ирецкой было очень сложно. Ирецкая брала к себе в класс только музыкально одаренных учениц. И не просто одаренных, но еще и обладающих яркой сценической внешностью.
К счастью, профессор не ошиблась в своем выборе. И вскоре Донцова стала известной оперной певицей.
Кстати, сценические костюмы, в которых Ольга Ивановна Донцова пела свои известные арии, музейные работники Ростова и Таганрога бережно хранят до сих пор.
Донцова продолжила свое обучение у другого известного педагога З. Греннинг-Вильде. Ольга Ивановна выступала в театрах Тифлиса, Харькова, Москвы, Таганрога.
В связи с болезнью матери Донцова была вынуждена вернуться в Таганрог. Вот как она сама об этом пишет в автобиографии: «В конце 1916 г. я была вызвана в Таганрог, по случаю болезни моей матери, где и осталась после смерти матери в семье. Средства к жизни получала от выступлений в концертах и частных уроков».
После болезни отца Донцова была вынуждена окончательно проститься с оперной сценой.
Ольга Ивановна в своей автобиографии далее сообщает: »…в 1928 году по случаю поступления мужа на строительство «Сельмаша» переехала в Ростов-на-Дону, где давала частные уроки. По случаю командировки мужа на строительство завода комбайнов переехала в Новосибирск, где с 1931 по 1932 год служила преподавателем пения Пролеткульта».
Как пишет профессор Наталья Мещерякова в работе «Ольга Донцова − певица, педагог, просветитель», в военные годы педагогическая и просветительская работа Донцовой не прекращалась. Убедительным подтверждением тому служит примечательный документ − копия письма, отправленного в газету «Красное знамя»:
«Мы, ранбольные, выносим искреннюю благодарность старушке Донцовой Ольге Ивановне, которая своим систематическим посещением ранбольных эвакогоспиталя 2095 (Приморская гостиница) и своей музыкой как преподаватель пения уделяет внимание − исключительное, подлинно материнское − больным, называя их сыночками. Она организовала маленький концерт силами Ростовского театра оперетты. Гвардии капитан Полянский, Дубинин, ст. лейтенант Губин».
Пожалуй, одним из самых важных событий в судьбе Ольги Ивановны стало ее назначение на должность руководителя ростовской народной оперной студии в 1947 году. Эта студия располагалась в особняке Солодова. Тогда его называли Домом учителя. В советские годы он был еще и Домом работников просвещения.
В августе 1962-го Донцовой было официально предложено занять должность руководителя вокального коллектива Дворца культуры завода «Ростсельмаш». Из этих народных театров выросло немало известных на всю страну актеров, певцов и артистов.
Несомненно, Ольга Ивановна обладала особым даром, даром педагога. По воспоминаниям, она могла поставить голос любому человеку. История с моим дядей, который, как я уже писал, любил петь, является ярким тому подтверждением. Было время, когда Донцова жила в Нахичевани и мой дядя ходил к ней на занятия по вокалу. И пусть он не стал оперным певцом, но всю жизнь любил пение и хорошо разбирался в музыке.
Мне очень хочется, чтобы память об этой замечательной певице, которая была еще и ярким педагогом, жила в памяти ростовчан. Думаю, было бы верно, если бы на доме Солодова появилась мемориальная доска в честь Ольги Ивановны Донцовой. Связь времен должна существовать. Преемственность поколений без этого невозможна.
Георгий Багдыков