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Posted 20 октября, 09:14

Published 20 октября, 09:14

Modified 20 октября, 09:16

Updated 20 октября, 09:16

Краевед призвал установить мраморную доску ростовской оперной певице Донцовой

«Особый дар педагога»: прославленная ростовская оперная певица Ольга Донцова

20 октября 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney

Краевед призвал установить мраморную доску ростовской оперной певице Донцовой

Мне посчастливилось в жизни. Хотя бы потому, что вырос в музыкальной семье. И с ранних лет имел счастливую возможность познакомиться со многими известными музыкантами, певцами, композиторами.

Папа был заслуженным врачом России, известным хирургом, но любил музицировать в свободное время. А мама всю жизнь посвятила педагогике, она была скрипачка, преподавала в музыкальной школе имени М. Ф. Гнесина, которая располагается в Нахичевани, долгие годы заведовала в этой же школе струнным отделением. Так что с музыкой и музыкантами я был знаком с пеленок, если так можно выразиться.

Мой дядя Костя был детским врачом, но тоже любил музыку, играл на пианино, хорошо пел. От него я узнал, что он даже ходил на уроки пения к прославленной ростовской оперной певице Ольге Ивановне Донцовой.

Ольга Ивановна Донцова с ученикомОльга Ивановна Донцова с учеником
Ольга Ивановна Донцова с учеником. Фото: project1984300.tilda.ws. по материалам Госархива, музеев Ростовской области

А 23 ноября 2016 года мне посчастливилось побывать в бывшем Доме учителя (особняке купца Солодова, а ныне филиале Ростовского областного музея краеведения) на музыкальном вечере, посвященном 130-летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти Ольги Ивановны Донцовой.

Вела концерт известный ростовский музыковед, профессор Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова Наталья Алексеевна Мещерякова.

В тот незабываемый вечер в просторном зале особняка купца Солодова собрались не только ростовчане, но и гости, музейные работники из Таганрога. Концерт мне напоминал музыкальный салон.

Кстати, именно музыкальными и литературными салонами славился Ростов в начале двадцатого века. И вот в особняке Солодова также незримо присутствовал дух старого Ростова. В старинном зале звучали арии из известных опер и оперетт. Исполняли их солисты Ростовского музыкального театра, преподаватели консерватории, а также талантливые ученики консерватории и колледжа искусств.

Дом Н. Ф. СолодоваДом Н. Ф. Солодова
Дом Н. Ф. Солодова. Фото: pastvu.com

Наталья Алексеевна Мещерякова рассказала присутствующим гостям о жизни и творчестве Донцовой. Надо сказать, что Наталья Алексеевна замечательный рассказчик, настоящий артист и талантливый конферансье. Она автор многих работ по музыковедению.

Так вот, Мещерякова тогда рассказала гостям вечера, что фамилия Донцова − это сценический псевдоним артистки. Ее подлинная фамилия − Щучкина, в замужестве − Свиридова. Иногда ее именовали Донцова-Свиридова. В автобиографии она написала: «Родилась в Таганроге в 1886 году, в ноябре месяце, в семье военного врача. Первоначальное образование получила в таганрогской женской гимназии. В 1904 г. поступила в Петербургскую консерваторию в вокальный класс профессора Ирецкой».

Следует сказать, что поступить в вокальный класс профессора Петербургской консерватории Ирецкой было очень сложно. Ирецкая брала к себе в класс только музыкально одаренных учениц. И не просто одаренных, но еще и обладающих яркой сценической внешностью.

К счастью, профессор не ошиблась в своем выборе. И вскоре Донцова стала известной оперной певицей.

Кстати, сценические костюмы, в которых Ольга Ивановна Донцова пела свои известные арии, музейные работники Ростова и Таганрога бережно хранят до сих пор.

Донцова продолжила свое обучение у другого известного педагога З. Греннинг-Вильде. Ольга Ивановна выступала в театрах Тифлиса, Харькова, Москвы, Таганрога.

В связи с болезнью матери Донцова была вынуждена вернуться в Таганрог. Вот как она сама об этом пишет в автобиографии: «В конце 1916 г. я была вызвана в Таганрог, по случаю болезни моей матери, где и осталась после смерти матери в семье. Средства к жизни получала от выступлений в концертах и частных уроков».

После болезни отца Донцова была вынуждена окончательно проститься с оперной сценой.

Ольга Ивановна в своей автобиографии далее сообщает: »…в 1928 году по случаю поступления мужа на строительство «Сельмаша» переехала в Ростов-на-Дону, где давала частные уроки. По случаю командировки мужа на строительство завода комбайнов переехала в Новосибирск, где с 1931 по 1932 год служила преподавателем пения Пролеткульта».

Коллектив студии после премьеры «Травиаты», руководитель Ольга ДонцоваКоллектив студии после премьеры «Травиаты», руководитель Ольга Донцова
Коллектив студии после премьеры «Травиаты», руководитель Ольга Донцова. Фото: project1984300.tilda.ws. по материалам Госархива, музеев Ростовской области

Как пишет профессор Наталья Мещерякова в работе «Ольга Донцова − певица, педагог, просветитель», в военные годы педагогическая и просветительская работа Донцовой не прекращалась. Убедительным подтверждением тому служит примечательный документ − копия письма, отправленного в газету «Красное знамя»:

«Мы, ранбольные, выносим искреннюю благодарность старушке Донцовой Ольге Ивановне, которая своим систематическим посещением ранбольных эвакогоспиталя 2095 (Приморская гостиница) и своей музыкой как преподаватель пения уделяет внимание − исключительное, подлинно материнское − больным, называя их сыночками. Она организовала маленький концерт силами Ростовского театра оперетты. Гвардии капитан Полянский, Дубинин, ст. лейтенант Губин».

Пожалуй, одним из самых важных событий в судьбе Ольги Ивановны стало ее назначение на должность руководителя ростовской народной оперной студии в 1947 году. Эта студия располагалась в особняке Солодова. Тогда его называли Домом учителя. В советские годы он был еще и Домом работников просвещения.

В августе 1962-го Донцовой было официально предложено занять должность руководителя вокального коллектива Дворца культуры завода «Ростсельмаш». Из этих народных театров выросло немало известных на всю страну актеров, певцов и артистов.

Несомненно, Ольга Ивановна обладала особым даром, даром педагога. По воспоминаниям, она могла поставить голос любому человеку. История с моим дядей, который, как я уже писал, любил петь, является ярким тому подтверждением. Было время, когда Донцова жила в Нахичевани и мой дядя ходил к ней на занятия по вокалу. И пусть он не стал оперным певцом, но всю жизнь любил пение и хорошо разбирался в музыке.

Было время, когда Донцова (слева) жила в Нахичевани и мой дядя ходил к ней на занятия по вокалу.Было время, когда Донцова (слева) жила в Нахичевани и мой дядя ходил к ней на занятия по вокалу.
Было время, когда Донцова (слева) жила в Нахичевани и мой дядя ходил к ней на занятия по вокалу.. Фото: project1984300.tilda.ws. по материалам Госархива, музеев Ростовской области

Мне очень хочется, чтобы память об этой замечательной певице, которая была еще и ярким педагогом, жила в памяти ростовчан. Думаю, было бы верно, если бы на доме Солодова появилась мемориальная доска в честь Ольги Ивановны Донцовой. Связь времен должна существовать. Преемственность поколений без этого невозможна.

Георгий Багдыков

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