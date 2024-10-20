«Особый дар педагога»: прославленная ростовская оперная певица Ольга Донцова

Папа был заслуженным врачом России, известным хирургом, но любил музицировать в свободное время. А мама всю жизнь посвятила педагогике, она была скрипачка, преподавала в музыкальной школе имени М. Ф. Гнесина, которая располагается в Нахичевани, долгие годы заведовала в этой же школе струнным отделением. Так что с музыкой и музыкантами я был знаком с пеленок, если так можно выразиться.