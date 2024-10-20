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Posted 20 октября, 08:11

Published 20 октября, 08:11

Modified 20 октября, 08:11

Updated 20 октября, 08:11

Две легковушки столкнулись в Новочеркасске вечером 19 октября

Остался металлолом: два человека пострадали в столкновении легковушек в Новочеркасске

20 октября 2024, 08:11
Фото: Тузловград.ру
Две легковушки столкнулись в Новочеркасске вечером 19 октября

Два человека пострадали в жёстком столкновении легковушек в Ростовской области

Две легковушки столкнулись в Новочеркасске вечером 19 октября, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП случилось на улице Гагарина рядом с домом №55 в Новочеркасске. Водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в Lada Granta. Удар машин был настолько сильным, что Priora отбросило на бордюр. На кадрах с места ДТП видно, что от передней части авто осталась лишь груда металла.

Травмы в аварии получили два пассажира Lada Priora. Медики оказали им помощь на месте.

Правоохранительные органы занялись расследованием инцидента.

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Ранее крупное ДТП на мокрой дороге произошло на Малиновского в Ростове.

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