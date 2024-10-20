Остался металлолом: два человека пострадали в столкновении легковушек в Новочеркасске

ДТП случилось на улице Гагарина рядом с домом №55 в Новочеркасске. Водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в Lada Granta. Удар машин был настолько сильным, что Priora отбросило на бордюр. На кадрах с места ДТП видно, что от передней части авто осталась лишь груда металла.