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Posted 20 октября, 17:02

Published 20 октября, 17:02

Modified 20 октября, 17:03

Updated 20 октября, 17:03

Суд заставил бывшего студента ВШЭ из Ростова вернуть грант

Отчисленного студента из Ростова заставили вернуть столичному вузу грант

20 октября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Суд заставил бывшего студента ВШЭ из Ростова вернуть грант
Суд заставил бывшего студента ВШЭ из Ростова вернуть грант, сообщает «Дон 24».

Молодой человек в 2021 году получил президентский грант и поступил в Высшую школу экономики в Москве. Ежемесячно ему выплачивали 20 тысяч рублей из фонда «Талант и успех». За 11 месяцев учёбы ростовчанин получил суммарно 220 тысяч рублей.

В 2022 году парня отчислили из-за неуспеваемости. Через суд с него решили взыскать деньги, которые ростовчанину начислял фонд. Договор на обучение обязывал студента возвратить деньги. А потому суд иск полностью удовлетворил. Теперь экс-студент должен вернуть фонду 220 тысяч рублей.

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Ранее студент из Конго рассказал, как общался с ростовчанами без знания русского языка.

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