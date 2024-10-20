Отчисленного студента из Ростова заставили вернуть столичному вузу грант

Молодой человек в 2021 году получил президентский грант и поступил в Высшую школу экономики в Москве. Ежемесячно ему выплачивали 20 тысяч рублей из фонда «Талант и успех». За 11 месяцев учёбы ростовчанин получил суммарно 220 тысяч рублей.