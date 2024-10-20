Отчисленного студента из Ростова заставили вернуть столичному вузу грант

Posted 20 октября, 17:02
Published 20 октября, 17:02
Modified 20 октября, 17:03
Updated 20 октября, 17:03
Молодой человек в 2021 году получил президентский грант и поступил в Высшую школу экономики в Москве. Ежемесячно ему выплачивали 20 тысяч рублей из фонда «Талант и успех». За 11 месяцев учёбы ростовчанин получил суммарно 220 тысяч рублей.
В 2022 году парня отчислили из-за неуспеваемости. Через суд с него решили взыскать деньги, которые ростовчанину начислял фонд. Договор на обучение обязывал студента возвратить деньги. А потому суд иск полностью удовлетворил. Теперь экс-студент должен вернуть фонду 220 тысяч рублей.