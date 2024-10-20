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Posted 20 октября, 17:53

Published 20 октября, 17:53

Modified 20 октября, 17:55

Updated 20 октября, 17:55

Дождь и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область на следующей неделе

Почвенные заморозки и снег спрогнозировали в Ростовской области с 21 октября

20 октября 2024, 17:53
Фото: 1MI
Дождь и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область на следующей неделе
Дождь и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область на следующей неделе, следует из прогнозов синоптиков.

На севере области температура воздуха опустится до нуля градусов. В остальной части региона днём столбики термометров покажут около +6 градусов. К вечеру похолодает до +3. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Утром и вечером возможен туман. Скорость ветра возрастёт до 14 метров в секунду.

Ко всему прочему на следующей неделе стоит ждать почвенных заморозков в северных муниципалитетах Ростовской области.

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