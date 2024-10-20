Почвенные заморозки и снег спрогнозировали в Ростовской области с 21 октября

На севере области температура воздуха опустится до нуля градусов. В остальной части региона днём столбики термометров покажут около +6 градусов. К вечеру похолодает до +3. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Утром и вечером возможен туман. Скорость ветра возрастёт до 14 метров в секунду.