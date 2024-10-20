Почвенные заморозки и снег спрогнозировали в Ростовской области с 21 октября

Posted 20 октября, 17:53
Published 20 октября, 17:53
Modified 20 октября, 17:55
Updated 20 октября, 17:55
На севере области температура воздуха опустится до нуля градусов. В остальной части региона днём столбики термометров покажут около +6 градусов. К вечеру похолодает до +3. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Утром и вечером возможен туман. Скорость ветра возрастёт до 14 метров в секунду.
Ко всему прочему на следующей неделе стоит ждать почвенных заморозков в северных муниципалитетах Ростовской области.
Ранее шиномонтажник Егор Томлинов рассказал RostovGazeta, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью.