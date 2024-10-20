Ростовчанам предлагают массово жаловаться на отопление в прокуратуру

Posted 20 октября 2024, 07:47
Published 20 октября 2024, 07:47
Modified 20 октября 2024, 12:49
Updated 20 октября 2024, 12:49
Прокуратура области дала указание надзорному ведомству в Ростове провести горячие линии для граждан. Первая пройдёт 21 октября. Там будут принимать жалобы на проблемы с теплоснабжением в городе.
Вторая горячая линия запланирована на 24 октября. Она посвящена вопросам несанкционированных свалок в Ростове-на-Дону.
Номер телефона горячей линии Прокуратуры: 8 — 961- 419 -72-77.
Ранее в Ростове из-за коммунальной аварии почти 60 высоток остались без горячей воды и отопления. При этом температура воздуха в городе опустилась уже до +3 — +10 градусов.