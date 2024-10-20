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Posted 20 октября, 07:47

Published 20 октября, 07:47

Modified 20 октября, 12:49

Updated 20 октября, 12:49

Прокуратура Ростова-на-Дону проведёт горячую линию по проблемам с отоплением

Ростовчанам предлагают массово жаловаться на отопление в прокуратуру

20 октября 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Ростова-на-Дону проведёт горячую линию по проблемам с отоплением
Прокуратура Ростова-на-Дону проведёт горячую линию по проблемам с отоплением, сообщили в администрации города.

Прокуратура области дала указание надзорному ведомству в Ростове провести горячие линии для граждан. Первая пройдёт 21 октября. Там будут принимать жалобы на проблемы с теплоснабжением в городе.

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Вторая горячая линия запланирована на 24 октября. Она посвящена вопросам несанкционированных свалок в Ростове-на-Дону.

Номер телефона горячей линии Прокуратуры: 8 — 961- 419 -72-77.

Ранее в Ростове из-за коммунальной аварии почти 60 высоток остались без горячей воды и отопления. При этом температура воздуха в городе опустилась уже до +3 — +10 градусов.

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